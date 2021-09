Hazlahuerta es un emprendimiento ecológico que busca crear conciencia sobre los desechos orgánicos por medio de talleres, consejos y la venta de insumos para huertas y jardines. Iniciativa que surgió durante la pandemia del Covid-19 y que cada día toma más fuerza en Antofagasta.

Un Proyecto Comunitario

“Todo comenzó con la huerta comunitaria que hicimos junto a los vecinos y vecinas del edificio Las Lozas, ubicado en el sector Sur de la ciudad de Antofagasta. Cuando estábamos todos encerrados, con muchas emociones debido a todo lo nuevo que suponía la pandemia y el no salir nos afectaba psicológicamente a todos”, señaló una de las fundadoras, Katherine Guerra y su compañera Ivonne Quintero, quien agregó que “No podíamos salir a ningún lado y no sabíamos cómo estaban los vecinos y las vecinas que eran de más edad, entonces queríamos saber si necesitaban algo, igual a veces preguntábamos cuando íbamos a comprar si necesitaban algo, pero no había la confianza aún. Hacer una huerta generó una instancia donde podíamos compartir y podíamos empezar a relacionarnos de nuevo, a volver a nuestras raíces, a ser lo que éramos antes donde compartíamos con nuestros vecinos y vecinas”.

Publicidad

Con carteles, grupos de WhatsApp e invitaciones puerta a puerta los vecinos lograron organizarse para recuperar y hermosear un sector del estacionamiento, en el que decidieron construir una huerta desde cero y crear un espacio para conversar sobre lo que les estaba ocurriendo con las cuarentenas.

Ivonne comenta que al comienzo “eramos pocas personas, unas 3 familias, que empezamos a quitar los escombros, a limpiar algunos desechos de animalitos y otras cosas, y a medida que fuimos despejando y limpiando, algunos vecinos se nos fueron sumando a la iniciativa. Hasta que después éramos como unas 20 personas, por lo que empezamos a organizar talleres para aprender sobre huertas porque no teníamos experiencia sobre el tema”.

“Porque acá en Antofagasta no es muy común el plantar nuestros propios alimentos, así que por medio de una amiga que tenía un proyecto de lombrices, ella nos hizo un taller de vermiscomposteras y compostaje. Paralelamente, esta amiga nos conectó con otra amiga que hacia talleres sobre huertas. Por lo que, finalmente, nos organizamos con toldo y mesas e hicimos un taller comunitario junto a la @lombrizantofa. Lo que nos permitió ir formando redes de apoyo y colaboración, todo desde la autogestión y la organización de los vecinos y vecinas”, explicó Katherine.

De una Iniciativa Comunitaria a un Emprendimiento Sustentable y Terapéutico

“Nos gustó tanto el tema de poder compartir y el poder ver verde en un lugar donde no hay mucha vegetación, además queríamos romper con el estigma de que en Antofagasta no se puede cultivar porque la tierra es muy salada. Nosotras quisimos entregarle a la gente la posibilidad de que acá en la región del norte, sí se puede cultivar y se puede tener vegetación”, afirmaron las encargadas de Hazlahuerta.

Un emprendimiento que a través de diferentes recursos naturales y sustentables permiten a la comunidad plantar sus propias frutas, verduras, hierbas medicinales y plantas. Al visitar sus redes sociales podemos encontrar todo un catálogo de productos y herramientas para iniciarse en el mundo de las huertas y plantas.

Algunos productos que se pueden encontrar en Hazlahuerta son: cajones para vermicompostera, compost, semillas, almácigos, cepillos dentales de bambú, sustratos naturales, fertilizantes naturales, talleres y acompañamiento para comenzar tu huerta desde cero.

Fotografía obtenida de redes sociales Hazlahuerta

“Nuestra idea principal es generar algo completamente natural y autosustentable donde uno pueda cosechar sus propios alimentos, y luego disfrutarlos y llevarlos a sus platos. Ver todo ese proceso que entrega paciencia, tranquilidad y que reduce los niveles de estrés que hoy en día nos afecta a todos y todas psicológicamente, y eso lo quisimos compartir con otras personas llevándolo a un emprendimiento que entrega muchos beneficios para la salud nuestra y del planeta”, explicó Ivonne.

Según el Psicólogo Clínico y Coordinador del programa Yo Cuido Mi Salud Mental, Eugenio Hoyos, explica que el hacer una actividad lúdica como cultivar plantas por medio de un huerto, permiten interacciones sociales que ayudan a disminuir los niveles de estrés y desarrollar la paciencia.

También señala que realizar actividades que generan bienestar como el conectarse con la naturaleza, genera sensaciones de alivio. Además de que al hacer actividades que cuenta de una cierta metodología y seguir un proceso, permiten incorporar elementos para organizarnos a nivel personal.

Otros beneficios que las encargadas de Hazlahuerta señalan, es el cambio de perspectiva sobre los desechos orgánicos, ya que, es importante reconocer que las cascaras de frutas y verduras no deben ser vistas como basura porque estas se pueden convertir en una excelente tierra para plantar por medio del compostaje.

Por lo que hacen un llamado a “que se levanten las huertas en toda la región de Antofagasta y que las personas, aparte de obtener su propio alimento, trabajen la empatía, la paciencia, la tranquilidad y también obtenga todas las experiencias que nosotras obtuvimos mediante la realización de la huerta comunitaria trabajando con los vecinos del Edificio Las Lozas.





Imágenes obtenidas de Redes sociales Hazlahuerta

Algunos consejos y recomendaciones para iniciar la aventura