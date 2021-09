NoEsDeporte: Cámara de Diputados rechazó proyecto que prohíbe las carreras de perros

Con un resultado de 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, se rechazó la jornada del jueves el proyecto que buscaba la prohibición de carreras de perros, donde los galgos son los mayores afectados, pasando la iniciativa a ser archivada. La situación ha causado indignación en gran parte de la comunidad y agrupaciones animalistas que velan por los derechos animales.

Los Representantes por la Región de Antofagasta en tanto, votaron a favor del proyecto que prohíbe la actividad; Catalina Pérez, José Miguel Castro, Marcela Hernando, Paulina Núñez. Mientras que Esteban Velásquez no se presentó a votar.

El tema de las carreras de perros ha estado en boga desde hace años, donde el 2019 se presentó el primer proyecto que buscaba prohibirlas, sin embargo no prosperó. De igual manera este 2021 la discusión volvió al congreso obteniendo los mismos resultados.

Si bien, algunos pueden considerarlo como “deporte o tradición”, desde la agrupación Galgos Chile para 24Horas, Pamela Órdenes destacó “Claramente es maltrato animal y claramente es explotación animal. Son perros, son parte de la ley 21.020 y deben ser protegidos“.

“Hemos rescatado más de 300 galgos durante el tiempo que estamos que es más o menos desde el 2018 hasta la fecha. Vienen fracturados, vienen con traumas, problemas de comportamiento“, agregó.

Asimismo, distintas organizaciones han dado a conocer los malos tratos a los que algunos de estos animales se han visto expuestos, denunciando que están en malas condiciones, sufriendo de estrés, del uso de drogas en sus cuerpos, fracturas, golpes, entre otras problemáticas, situación que es aún peor en la clandestinidad.

Una de ellas, es Fundación Alma de Gato, donde expusieron que estos pasaban dolor, hambre, violación y terror, a través de un video compartido en su cuenta de Instagram.

VOTACIÓN

A favor

Cabe destacar que diputados como Félix González y Maite Orsini, Catalina Pérez, entre otros que se manifestaron a favor de la prohibición por las causales antes mencionadas, donde se realizaron comentarios como:

“Hay personas que creen que los animales son cosas o muebles y que están a disposición para la división. Y otros, que somos mayoría, que pensamos que lo que ocurre con las carreras de perros, son explotación animal. Hay personas que lucran con esto, que matan a perros cuando no sirven“(Félix González).

“Es una forma de explotación animal y deberían estar prohibidas” (Maite Orsini).

“Hay muchos otros casos. Ejemplos terribles de cómo se sostiene la entretención basada en la explotación animal y por qué tenemos que erradicarla” (Catalina Pérez).

En contra

Sin embargo, desde CNN, en la vereda contraria Ignacio Urrutia consideró bien que se regulara la actividad, sumándose Pedro Velásquez, Pedro Prieto, Camila Flores, José Pérez. Con comentarios como:

“Una serie de organizaciones que solamente ven la parte negativa de una actividad tradicional, así como lo es el rodeo, las carreras de caballo y ahora en relación a los perros galgos. Es decir, si lamentablemente alguno de estos haya sufrido, colocan en el saco a todos” (Pedro Velásquez).

“Yo quiero felicitar a los animalistas, pero cuando me refiero a los animalistas hablo de los galgueros. Los galgueros y lo digo con mucho respeto. Mi padre, que no está vivo, tuvo más de 50 perros galgos y esta historia la cuento siempre: nunca me cortó las uñas, la preocupación por sus perros era la misma preocupación que tienen todos los galgueros por sus perros, como tiene el huaso por sus caballos” (Pedro Prieto).

“Detrás de esto también hay empleabilidad, hay una serie de situaciones muy positivas para las comunidades, donde se generan este tipo de actividades deportivas” (Camila Flores).

Abstención e inasistencia

Por su parte los diputados Gabriel Ascencio y Andrea Parra, anunciaron que abstendrán. Declarando:

“Yo me voy a abstener porque no encuentro razón ni para uno ni para otro lado, sino que creo que esto exige un estudio mayor acerca de lo que nosotros debiéramos hacer” (Gabriel Asencio).

A su vez, desde Derecho y Defensa Animal criticaron la votación, haciendo hincapié en los diputados Matías Walker, Iván Flores, Joaquín Lavín y Juan Carlos Castro, indicando que “Se declaran animalistas para que votemos por ellos, pero no fueron a trabajar y, con ello, permitieron que el proyecto de ley que prohibía las carreras de galgos se RECHAZARA“.

Instancia en la que además invitaron a sumarse a las campañas AnimalesEnLaConstitución, SujetosNoObjetos y NoSonMuebles que son parte de distintas organizaciones a lo largo de Chile que luchan día a día por los indefensos.