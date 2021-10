Con coloridos mosaicos inauguran homenaje a rostros que aportaron a las artes y la cultura de Antofagasta

Con una técnica realista que generó gran expectación ,fueron inaugurados los mosaicos de Lily Garafulic, Nelly Lemus y Hernán Rivera Letelier, obras en homenaje a estos destacados personajes que han contribuido al desarrollo de las artes y la cultura antofagastina.

Los mosaicos instalados en calle San Martín, frente a la Plazoleta de la Biblioteca 120N “Isaac Arce Ramírez”, forman parte del proyecto “Identidad, Memoria y color en espacios públicos de Antofagasta”, propuesta que fue adjudicada por la mosaiquista de la Dirección de Cultura, las Artes y Patrimonio de la municipalidad, Nanda Yasoda, quien mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, entregará un total de cinco mosaicos en honor a destacados personajes vinculados a nuestra ciudad.

Nanda Yasoda explicó que “el objetivo de estas creaciones es rescatar la identidad y memoria antofagastina entregando color a los espacios públicos de la ciudad, los que se están transformando en un verdadero circuito artístico que permitirá conocer a la ciudadanía a grandes mujeres y hombres que hicieron y hacen cultura en Antofagasta”.

Publicidad

En la ceremonia participaron Nelly Lemus y Hernán Rivera Letelier, quienes emocionados entregaron palabras de agradecimiento a la artista.

Nelly Lemus expresó “que los jóvenes hayan hecho la propuesta y nosotros los viejos hayamos recibido este tremendo homenaje a mí me parece que es una forma de caminar engrandeciendo a la ciudad, fíjate es el abrazo tremendo de las generaciones, eso me parece que es importante ,es algo histórico, es necesaria la memoria colectiva”.

En tanto, Hernán Rivera Letelier, bromeó con su mosaico manifestando que “es bueno que le hagan homenajes a los artistas en vida y no esperen que uno muera (…) me siento orgulloso porque estoy representando al norte a la pampa, Antofagasta. Le dije a la artista, a la Nanda que en verdad está precioso , le faltan 2 arrugas no más al cuadro pero está bien”.

Escanea y descubre Antofagasta

En el marco de esta inauguración la Dirección de Cultura, las Artes y Patrimonio presentó la ruta patrimonial “Escanea y descubre Antofagasta”, instalación de códigos QR que entregarán información de las obras, monumentos y patrimonio de Antofagasta.

Christian Miranda, Director de Cultura, las Artes y Patrimonio agregó que “estamos contentos porque además de revelar y develar estas grandes obras, tenemos a partir de ahora en todo el patrimonio un trabajo largo y extenso que vamos a realizar, instalando códigos QR en cada una de ellas, tanto el Patrimonio inmaterial como obras a lo largo de toda la ciudad y con ella apuntando su celular podrán entender de qué se trata cada una la obras, sus artistas y la vida de ellos“.