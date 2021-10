¿Y si fuera tu hijo quien no pudiera jugar? : Padre denunció el mal uso de columpios especiales para personas con otras capacidades

Por medio de una publicación en la red social Facebook, se señaló una problemática que atañe a niños y padres en la ciudad de Antofagasta. Miguel Ángel Cancino, escribió su molestia al capturar una imagen en la que se aprecia cerca de 10 niños encima de un columpio especial y exclusivo para infantes o personas con discapacidad motora, es decir, que utilizan sillas de ruedas.

“Siempre salgo con mi hijo, no necesariamente los fines de semana y esto pasa muy seguido, sobre todo cuando los niños están el colegio y se llena de liceanos jugando en esos juegos” comentó.

Si bien Antofagasta posee varios parques y plazoletas con juegos para niños, son pocas las opciones que las autoridades y la comunidad le entrega a quienes tienen necesidades especiales, es por esto que Cancino, quien es director del “Teatro de los Sueños” desde hace 19 años en la Perla del Norte, señaló que “ver este tipo de situaciones me choca porque al fin y al cabo, la mayoría de nuestros hijos están bien, pero hay otros niños que no lo están y pese a que tienen juegos de uso exclusivo no hay una ley que los proteja“.

En relación al resto de la infraestructura de la ciudad, existen muchos lugares que no se encuentran habilitados para quienes viven con otras capacidades. “Es egoísta el mundo en ese aspecto, ya que mientras a ti no te suceda no es tu problema” expresó el padre.

A su vez, dentro del descargo en la red social, también realizó un llamado a empatizar con la comunidad, a ser responsables con el uso de estas herramientas únicas y aprender a enseñar a poner límites. “Si fuéramos más responsables como padres, podríamos enseñarles a nuestros hijos desde pequeños que esos juegos son para niños con otras capacidades y explicarles el proceso. Sin embargo, lo que hacemos es apartar, discriminar y segregar, lamentablemente Antofagasta es una ciudad clasista en donde no hay inclusión. Un alcalde, diputado o político debería hacer leyes para que crear una ciudad más amistosa y protectora“, finalizó.