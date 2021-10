¡Un final feliz!: Don Félix, “el cletero” de Antofagasta, recibió aporte económico para su nueva bicicleta eléctrica

Finalmente, Don Félix, el famoso “cletero” de 76 años que vive en Antofagasta y que destaca por realizar la venta de periódicos utilizando como medio de transporte su antigua bicicleta, pudo recibir la ayuda que tanto necesitaba, efectuada por el reconocido empresario Leonardo Farkas.

Seguidores me piden apoye a Don Félix, “El Cletero” de 76 años de #Antofagasta. Díganle dónde le deposito 1 millón para cumplir su sueño de tener una bicicleta eléctrica para su trabajo. Ojalá Chile proteja a sus adultos mayores para tener un mejor futuro.

Leonardo Farkas #CHILE pic.twitter.com/6Y8wewSLCs — leonardofarkas (@leonardofarkas) October 12, 2021

La ayuda fue concretada por el equipo del empresario quienes gestionaron la entrega de dos millones de pesos, con el fin de que “Don Félix” pudiera adquirir la compra de una bicicleta eléctrica para así facilitar la esforzada labor que cumple a día a día.

La historia del repartidor de periódicos se hizo pública el pasado 12 de octubre en la red social de Twitter, la cual, mediante una publicación del usuario, Daniel Alejandro, ciudadano de Antofagasta, en conjunto con otros usuarios, dieron a conocer su situación y compartieron diversas publicaciones solicitando la ayuda económica para solventar la necesidad del adulto mayor en renovar su medio de transporte.

En cuanto a la gestión, de acuerdo a lo señalado en Soyantofagasta, el equipo de Leonardo Farkas se contactó con un reconocido personaje público de Antofagasta, Ciudadano Videla, quien estaba detrás de esta causa y manejaba los datos bancarios de la esposa de Don Félix, para hacerle llegar el monto destinado, según la propia publicación del twittero.

La unión hace la fuerza les quiero informar con mucha alegría, que me contactaron del equipo de @leonardofarkas después de la iniciativa de Daniel Alejandro quien estaba juntando plata rrss para comprar la bicicleta eléctrica a don Félix el “Cletero de #Antofagasta” 👇 pic.twitter.com/jT8ZCI3p4V — #CiudadanoVidela (@ciudadanovidela) October 13, 2021

En la publicación, Sebastián Videla, se mostró muy contento y esperanzado ante lo sucedido. “Conozco el esfuerzo de años de Don Félix y su señora. Luego de contar más detalles al equipo de Leonardo Farkas, me informan que finalmente se donarán no uno si no dos millones de pesos para comprar la bicicleta eléctrica y así mejorar la calidad de vida de Don Félix y su esposa”, precisó en su cuenta de Twitter.

La entrega de la bicicleta eléctrica, finalmente se llevó a cabo este martes 19, con la ayuda de Daniel Alejandro, el otro twittero que participó de esta colaboración. La gestión contó también con la participación de la Fundación Recrea, quien dirige el padre Felipe Berríos en el sector de “La Chimba”. “Este martes llevamos a Don Félix a La Chimba para que recibiera su bicicleta, con una de las últimas ayudas recibidas, gracias a la colaboración del padre Berríos. Muchísimas gracias”, publicó Daniel.

Se espera que, con esta ayuda monetaria, sumada a la entrega de la nueva bicicleta, mejore la calidad de vida de la familia de “Don Félix”.