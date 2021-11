“La contraloría me pilla y me quitan el cargo”: Escándalo por posible compra de votos sacude a RN en Antofagasta sumándose al caso del “narcofuncionario”

Mientras el oficialismo todavía no se recupera del escándalo que significó que se descubriera el caso “narcofuncionario”, la red narco que integraba el militante de Renovación Nacional y seguidor de José Antonio Kast que el Gobierno contrató como supervisor de drones de vigilancia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ahora nuevamente ese sector político se ve golpeado tras ser descubiertos hechos de máxima gravedad.

Lo anterior, luego de que se filtrara un audio donde se escucha al Consejero Regional de Renovación Nacional y candidato a la reelección, Guillermo Guerrero, ofreciendo “gestiones”a un comité de vivienda a cambio de votos para una próxima elección, hecho que a todas luces significaría un caso de cohecho.

“Te quiero decir que en menos de 6 meses o un año, ya tienen ustedes asignado terreno, eso no se hace nunca así, que yo espero mínimo, que la gente de los comité valore lo que uno está haciendo, porque eso, yo no lo hice por ningún comité y eso es anti regular, o sea la Contraloría me pilla y créeme que me quitan hasta el cargo“, indicaba Guerrero mediante un mensaje de Whatsapp que salió a la luz pública.

El hecho ha generado condena y también preocupación entre autoridades regionales. El Gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, ofició a la Contraloría General de la República para que investigue y eventualmente sancione al Consejero Regional.

“es posible inferir la existencia de hechos irregulares en la asignación de terrenos para viviendas supuestamente en concurso con el consejero regional señalado, lo que, de comprobarse implicaría una grave violación a la probidad administrativa, la igualdad ante la ley y en general a los principios que rigen la administración del estado”.

Por lo anterior, el Gobierno Regional solicitó a la Contraloría “se tenga por presentada la presente denuncia, y se recaben los antecedentes para determinar la existencia de eventuales conductas reñidas con la probidad administrativa”.

En tanto, el Diputado Esteban Velásquez emplazó a los parlamentarios Paulina Nuñez y José Miguel Castro, por sus vínculos con el Consejero Regional. “Es muy importante saber cuál es la posición de los parlamentarios oficialistas de gobierno que son del mismo sector político, del mismo partido del Consejero Regional, ante la opinión pública respectó a estos hechos gravísimos ya que en más de una ocasión han dado su respaldo a este consejero”, señaló Velásquez, quien ofició a la Contraloría General de la República, al Servel, y al propio Consejo Regional.

La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, anunció que realizará una denuncia en el Ministerio Público ya que esta situación podría constituir el delito de cohecho.

“Impresionante la falta de escrúpulos de RN. La semana pasada fueron los vínculos con el narcotráfico y ahora un Core exigiendo votos a cambio de acelerar trámites de los comités de viviendas en Antofagasta. Estos hechos pueden constituir el delito de cohecho por lo que hemos decidido interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Basta de la política miserable de Renovación Nacional que se sigue aprovechando de las necesidades de las personas para su propia conveniencia”, señaló la diputada Catalina Pérez.

El Senador Pedro Araya también se refirió a este hecho, consultándose: “¿Tenemos una nueva Alejandra Bravo? La derecha estaría ofreciendo viviendas y terrenos a cambio de votos en Antofagasta”, enfatizó el parlamentario antofagastino.

A su vez, el legislador indicó que “urge que el Core Guillermo Guerrero de Renovación Nacional diga si es cierto este audio. Mientras, pediremos a la Contraloría que investigue”.

Desde el oficialismo, por el momento, no se han referido al hecho.

Audio del Consejero Regional (Gentileza Pulso Regional)