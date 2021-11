“Reactivando el Ajedrez”: Club Reyes del Loa se llevó más de la mitad de las medallas en torneo realizado en Antofagasta

Los ajedrecistas, contemplados en las categorías de sub 8, sub 10, sub 12 y mujeres, obtuvieron 12 de las 24 medallas presentes en el torneo, el que contempló incluso el debut de un menor de 5 años.