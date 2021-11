Antofagasta se consolida en el ámbito deportivo: Selección de bádminton se llevó 20 medallas en Campeonato Nacional Junior

Jóvenes deportistas de la selección de bádminton Antofagasta, han llevado a la ciudad a consolidarse como uno de los fuertes exponentes en el ámbito deportivo, consiguiendo en esta oportunidad 20 medallas en el marco del Campeonato Nacional Junior disputado en Temuco durante el fin de semana recién pasado.

Como un semillero nacional de badmintonistas, la selección antofagastina, conformada por deportistas Sub 11, Sub 13 y Sub 15 de los programas Promesas Chile, Crecer en Movimiento y de clubes federados de la capital regional, obtuvieron 20 medallas durante el torneo, correspondientes a 5 de oro, 3 de plata y 12 de bronce.

COMPETENCIAS

Dentro de los triunfos alcanzados por los exponentes juveniles de este deporte, destacó la participación de Alonso Medel, Benjamín Bahamóndez y Belén Troncoso, a lo que se sumó el talento de los deportistas en categoría junior.

En esta línea, en la categoría Sub 11, Fabián Díaz Gómez y Daniela Zamorano Oyarzún obtuvieron medalla de oro tanto en singles como en dobles mixtos. Mientras que su compañera, Antonia Vera Bustamente, se quedó con el bronce individual, logrando también la plata en dobles mixtos.

En la categoría Sub 13 single varones, Carlos Toro Robles y Nicolás Rojas Moreno obtuvieron medallas de bronce y en singles damas Martina González Barrios alcanzó el 3° lugar en el podio.

De igual manera, en la Sub 15, Martín Olmos Jara, alcanzó la medalla de bronce, mientras que en single damas Valeria Santos Jamet se calzó la presea de plata, quedando tanto Valentina Rojas Moreno, como Martina Urrea Núñez en el 3° lugar.

Y si nos vamos a los dobles, la dupla conformada por Carlos Toro y Nicolás Rojas se quedó con la plata, en tanto Tomás Tapia y Vicente Torres se ubicaron en la tercera posición; en damas el binomio integrado por Martina González y Alexandra Campusano se llevó la plata, y a su vez en dobles mixtos Campusano y Toro alcanzaron el bronce.

Asimismo, en dobles varones, la dupla conformada por Martín Olmos y Benjamín Lanas ocupó el 2° lugar, y Didier Pizarro junto a Renato Ruiz ocuparon la 3° posición. Por otro lado en dobles damas, las campeonas fueron Valeria Santos y Martina Urrea; posicionando el bronce en la dupla de Pía Pizarro y Valentina Rojas.

Finalmente, en dobles mixtos el oro fue para Martín Olmos y Valeria Santos, quedando el bronce en manos de Renato Ruiz e Ignacia Pacheco.