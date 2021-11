Limpieza en Humedal Aguada La Chimba Antofagasta: Fundación Kennedy y voluntarios recopilaron 600 kilos de residuos

Fueron 55 personas las participaron en la jornada de limpieza, demarcación de senderos y corte de tránsitos para restringir el acceso de vehículos motorizados al santuario de la natural, en esta instancia se recolectaron 12 sacos de residuos de los cuales 5 de ellos se pudieron reciclar.

Esta exitosa jornada de limpieza realizada en el Humedal Urbano y Santuario de la Naturaleza “Aguada La Chimba”, fue liderada por Fundación Kennedy, quienes son los encargados de resguardar y conservar el humedal, en esta nueva iniciativa de limpieza se recolectaron 600 kilos de residuos, equivalentes a 12 sacos, de los cuales solo 5 pudieron ser reciclados.

En este encuentro participaron adultos, niñas, niños y al menos siete voluntarios con quienes se conformaron grupos para la demarcación de senderos y exclusión de zonas mediante la instalación de rocas para disminuir el impacto del tránsito de personas en las áreas en que la vegetación se ha ido expandiendo.

Con ello, se construyó bloqueo con rocas para cerrar el principal punto por el que acceden los vehículos todo terreno como motos y quads, que durante los últimos años han impactado este frágil ecosistema.

Junto con la limpieza se realizó una actividad de educación ambiental, en la cual se expuso la necesidad de que la conservación de los humedales se considere prontamente en el ordenamiento territorial de la comuna, como también la existencia de otros Humedales Urbanos en ella, los cuales también requieren de figuras de protección jurídica y compromiso de las comunidades para su puesta en valor y conservación.

Al respecto, Francisco Gómez, coordinador Nacional de proyectos de Fundación Kennedy, nos cuenta que “Actualmente el proyecto de Conservación del Humedal Aguada la Chimba, ahora Santuario de la naturaleza y primer humedal urbano de la región, se encuentra en una de las etapas más importantes que implica la elaboración de su plan de manejo. En este contexto, la gran convocatoria y participación por parte de la comunidad es un gran indicio, ya que, dentro del proceso de elaboración del plan, se contará con instancias de participación ciudadana que buscan recoger la visión de la comunidad respecto de este espacio natural que es hábitat para importantes especies de la región y resguarda el patrimonio natural de los antofagastinos y antofagastinas”.

Además, agrega que, “Compatibilizar la conservación, la educación ambiental, la ciencia ciudadana y los usos potenciales del humedal, es uno de los grandes desafíos, pero la actividad realizada da cuenta de cómo se valoran cada vez más los humedales, y la urgencia por protegerlos. Esperamos también contar con este nivel de motivación y participación por parte de las autoridades que deben apoyar este proceso como lo es el municipio y estén a la altura de lo que la comunidad y el humedal necesitan”.

Por su parte Alan Pérez voluntario de Fundación Kennedy señala que “La participación de las comunidades es la base de las políticas públicas, ya que les entrega sustento y justificación, y estas mismas buscan dar respuesta a las necesidades de estas comunidades”.

También señala que, “La participación activa vuelve posible la tarea de conservación, ya que no solo colaboran en actividades de limpieza, sino que también actúan como permanentes fiscalizadores en terreno, como por ejemplo cuando observan que se está haciendo algo no debido y como divulgadores de las tareas de conservación y sobre la importancia de estos ecosistemas entre sus familias, amigos y vecinos, lo que sin duda alguna permite acercarse a esta máxima casi cliché de la conservación, que dice ‘Nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce”.

Por su parte, el seremi del Medio Ambiente de Antofagasta Gonzalo Bravo cuenta que “los humedales son ecosistemas indispensables por los innumerables beneficios que brindan al planeta; y si bien, día a día, más personas se suman y comprometen con el cuidado y protección de estos, aún existe un porcentaje importante de la población que, por desconocimiento, daña estos ecosistemas tan frágiles. Por lo anterior, el llamado es a la comunidad en general a informarse, cuidar estos importantes sitios de conservación y participar en las diferentes jornadas de limpieza, donde se mezcla la participación ciudadana y educación ambiental, pilares fundamentales para nuestro Ministerio”.

En esta actividad colaboraron varias organizaciones, entre ellas, el medio digital Austerra; Raíces Endémicas, Fundación Humboldti, Ecovive y Fuerza Ecológica en Acción.

Además, estuvieron presentes y colaborando dos empresas que trabajan el reciclaje, Ciclonectados y All Green Groups (AGGES).