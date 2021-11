Calama: Boxeador loíno se prepara junto a la “Crespita” Rodríguez para llegar a ser campeón mundial

Continúa destacando el deporte a nivel regional y comunal, en esta oportunidad el boxeador loíno Emanuel Aguilera, “El Kanji”, se prepara junto a la reconocida boxeadora “Crespita” Rodríguez, para alcanzar el título de campeón mundial de su categoría.

Partiendo ambos deportistas desde Calama a Santiago, donde Kanji se alista para las competencias que se avecinan, siendo la más cercana el evento R2B Fight este próximo sábado 04 de diciembre. Para finalmente partir a Estados Unidos en enero del 2021 para prepararse para el título mundial.

Al respecto, la cuatro veces campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo, comentó “Hemos trabajado en Calama con Emanuel “Kanji” Aguilera, que es boxeador y hace kickboxing igual, y se está preparando para ir el día 4 de diciembre a Santiago donde va a competir en el K1, e igual nos estamos preparando porque el próximo año nos vamos de viaje, nos vamos a Las Vegas a entrenar y la idea es competir y conseguir ser campeones del mundo con ‘Kanji’, entonces a toda la comunidad si puede apoyarlo seguirlo en sus redes sociales ahí vamos a dejar el link, donde vamos a transmitir la competencia del día 4 en Santiago“.

Destacando además las fortalezas del boxeador, indicando “Él tiene la mente muy fría a la hora de competir, de subirse al ring, y eso es súper importante. Que los nervios no te invadan, estar 100% concentrado en el combate, y lo otro su fortaleza es la habilidad de la visión, de esquivar. No recibe muchos golpes y eso es buenísimo, a parte de no recibir castigo alarga tu vida competitiva, y lo otro es mucho mas claro cuando uno gana“.

Por su parte, el protagonista de la historia, Emanuel Aguilera, comentó “Mi objetivo en el boxeo y en el kickboxing independiente de los títulos que obviamente también es mi sueño, es poder dar el mensaje a la comunidad sobre todo a la más joven, de que si se puede, se puede lograr los sueño, las metas, que no solo se puede vivir de lo común, me refiero a estudiar y a trabajar en la minería (que es a lo que la ciudad está acostumbrada) sino también vivir de lo que uno sueña“.

Mientras que sobre su anhelado viaje al extranjero expresó “En realidad, vengo preparándome hace tiempo para esta pelea, pero por las distancias entre ciudades y las pocas posibilidades de viajar ya que tengo mis deudas y también mis gastos en Calama, no puedo hacer viajes ida y vuelta a Santiago para entrenar, pero considero que estamos haciendo un trabajo más que adecuado con mi profe para llegar de la mejor forma a mi pelea.

Finalmente, el deportista envió un mensaje a las nuevas generaciones que deseen incursionar en estas disciplinas de combate, haciendo el llamado a no decaer, a seguir entrenando, y lograr lo que uno quiere