MOP de Antofagasta subió video con declaraciones de vecinas tras decisión de no habilitar la Playa La Chimba

🔴 NO RECIBIRÉ PLAYA LA CHIMBA

Porque los Antofagastinos merecemos espacios de calidad!!! No me dejaré intimidar por APITUTADOS que corrieron por una bandera y por eso, les REGALARON un cargo en el Gobierno ‼️#Antofagasta #Chile #Meganoticias @mop_chile #SuperAlcalde pic.twitter.com/nMCYzJCRrB