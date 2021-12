¡Alarmante!: Toma de exámenes para prevenir el cáncer de mamas y cérvico uterino han disminuido considerablemente en la región de Antofagasta

Una alarmante situación dieron a conocer esta mañana diversas autoridades de nuestra región, la que incumbe principalmente al grupo femenino de la zona, ya que este segmento presentó una importante baja en la cantidad de exámenes realizados para detectar el cáncer de mamas y el cáncer cérvico uterino, precisamente en Antofagasta, sector donde se registra una alta incidencia de esta enfermedad.

Con el slogan “El poder está en tus manos, ganar tiempo es ganar vida“, se lanzó la mañana de este lunes una campaña preventiva del cáncer de mamas y del cérvico uterino en la región, convocatoria que tuvo lugar en las dependencias del Cesfam Valdivieso, al sector norte de la ciudad.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Ambos tipos de cáncer destacan por tener la capacidad de ser detectados de manera preventiva si se realizan los exámenes correspondientes, sin embargo, durante la pandemia la realización de estos testeos ha disminuido drásticamente, pese a que anualmente cerca de 40 mujeres pierden la vida producto del cáncer de mamas y otras 19 por el cáncer cérvico uterino.

“Lamentablemente la población femenina no está accediendo a los exámenes preventivos de estas enfermedades, habiéndose detectado además que un porcentaje no menor no asiste a realizárselos, aun cuando tienen una hora agendada“, comentó el seremi de salud Manuel Herrera, frente a las preocupantes cifras, las que hoy alcanzan un 46% en el testeo mamario y un 28% en el cáncer cérvico uterino, cifras que idealmente debieran sobrepasar el 80%.

Aprovechando la instancia para invitar a la comunidad a hacerse responsable y asistir a los respectivos centros de Atención Primaria de Salud presentes a lo largo de la región. Haciendo un llamado a la prevención antes que los cuidados paliativos, cuando la afección ya ha comprometido la salud de la persona.

Asimismo, destacó que no solo las mujeres pueden presentar cáncer de mama, ya que, aunque sea en una menor cantidad, los hombres no se encuentran libres de este padecimiento.