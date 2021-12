¿Ansiedad por las fiestas de fin de año?: Conoce distintas técnicas para afrontar unas celebraciones sin preocupaciones

Llega fin de año y con este las celebraciones y con ello, la mayoría de las personas enfrenta un cansancio acumulado de una larga temporada de pandemia que quita mucha energía. Con los malls y supermercados repletos, no hay mucho espacio para festejos y se pierde el sentido de las fechas que podrían terminar siendo un suplicio.

Sin embargo, hay técnicas simples que pueden ayudar a enfrentar de mejor manera este momento y que son fáciles de aplicar e incorporar a la rutina de cualquier familia.

Así lo comentó la psicóloga María Cecilia Besser del Centro de Estudios y Atención a la Comunidad de la Universidad Católica Silva Henríquez, quien entrega varias recomendaciones para estar en mejor disposición frente a las celebraciones y poder aprovechar este reencuentro para recargar pilas emocionales para todo el próximo año:

Poner el enfoque en el reencuentro

La académica aconseja tener las prioridades bien claras, entendiendo que el foco del encuentro no tiene que ver con regalos. Como lo es por ejemplo navidad, amigo secreto, visitas a familiares, etc.

“Estas fiestas son especiales, así como lo dice un montón de propagandas en la tele, porque nos invitan a encontrarnos, yo creo que ese es el punto central, el foco no tiene que ver con que el regalo mismo tiene que estar en reencontrar y que lo otro es accesorio“.

Destacando que “No es como otros años donde el regalo pasaba a ser el foco principal porque nos veíamos todo el tiempo. Lo importante es estar con la gente que nosotros queremos“.

Organizar el tiempo

Hacer un plan respecto a cómo vamos a afrontar el fin de año, de los regalos del supermercado, del tiempo, etc. Preparar la cena de año nuevo con tiempo, que nos permita organizarnos más en un año agotador. Besser es enfática en que “planificar bastante es lo que baja la incertidumbre, es lo que disminuye la ansiedad, lo que nos permite hacer las cosas con mayor tranquilidad, con mayor cuidado y no llegar a las fiestas totalmente estresado“.

Y el planificar implica dos cosas que son importantes, “primero, no dejar todo último minuto, porque van a haber circunstancias que no vamos a poder manejar. Conseguir planificar implica también dejar ciertos tiempos estos días, por si es que tenemos cualquier imprevisto respecto a eso. Entonces, cómo vamos planificando en función de no dejar todo para última hora y desligarse de ciertos temas en llegadas a las celebraciones, con el espíritu de fiesta, reencuentro y poder centrarnos en eso. Más que andar corriendo ese día de un lado para otro, ya eso es súper importante“.

Ajustar los ritos al contexto familiar

“Considerar si hay más niños, si caben todos a la mesa, cómo va a ser la dinámica en la navidad, si es que van a abrir los regalos antes porque los niños están cansados”, comenta la especialista, poniendo foco en la necesidad de que las fiestas deben estar lo más adaptable a la realidad de cada familia y no al revés, lo cual reduce mucho el estrés.

No hablar de política ni religión

Siempre va a haber diferencias políticas en las familias, por lo que siempre va a haber un ganador y un perdedor. Es posible que éstas se vean incrementadas por el momento político del país. “Se puede hablar de manera individual, pero evitar que sea el tema de mesa sea la circunstancia política del país, porque siempre van a haber desencuentros” advirtió.

Las anteriores recomendaciones sumadas a un festejo saludable y enfocado en la importancia del encuentro, podrían facilitar a tener un verdadero festejo de fin de año y sobre todo poder disfrutar con quienes amamos.