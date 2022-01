Antofagasta: Inician inscripciones de actividades de verano para personas con discapacidad

Este jueves 06 fe enero comenzó la inscripción para las actividades de verano de la Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad (OID) de la Municipalidad de Antofagasta, las que comenzarán este lunes y se desarrollarán durante todo enero y febrero.

Los talleres están divididos por grupos de edad y serán realizados por monitores de la OID, y monitores externos que colaborarán desde otros programas. Algunas de las actividades disponibles en enero son: calistenia, arte, danza terapia, aeróbica, manualidades recicladas, baile de salón, fútbol, teatro clown, psicomotricidad, entre otras.

Uno de los usuarios que disfruta la posibilidad de realizar estos talleres es Jeremy Castillo, quien relata que “muchos de nosotros no pasamos muy bien el verano, ya que no se puede viajar, o tenemos ciertas dificultades para viajar, o no hay dinero por parte de los papás, entonces me parece súper bien”.

La coordinadora OID, Javiera Flores, hace un llamado a inscribirse, y agrega que “hay talleres para los más pequeños, para edad mediana, para adultos, tenemos también contempladas a las cuidadoras de las personas que tienen discapacidad, así que está todo el mundo cordialmente invitado para que vengan a inscribirse”.

Las inscripciones se realizan presencialmente en las dependencias de la OID, ubicada en Av. Angamos #587 en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 13:30 horas, y de 15:00 a 17:00 horas. Para mayor información pueden dirigirse a las redes sociales de la Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Por otro lado, habrá actividades de verano en distintos programas sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Su directora, Cary Pena, complementa diciendo que las actividades “se van a realizar tanto en la costa, en las playas, como en algunos espacios abiertos; en el Parque Juan López, en el Estadio, en distintos escenarios. Así que todos muy atentos, porque la invitación es para que puedan participar de estas distintas actividades muy entretenidas para pasar el verano”.