Cobreloa suma dos nuevas caras: Matías Ballini y Tomás Ortiz se integran al equipo naranja

Cargados de ilusión y felices por llegar a uno de los clubes de fútbol más grandes del país, la tarde del domingo arribaron hasta Calama los argentinos Matías Ballini (33) y Tomás Ortiz (21), futbolistas que coinciden en que el único objetivo que se puede tener en Cobreloa es el ascenso, y para ello prometieron sacrificio y mucho trabajo junto a sus compañeros, a quienes conocerán durante esta semana en la pretemporada que dirige el entrenador Emliano Astorga.

Por su parte, Ballini, con un extenso currículum que incluye pasos por clubes de Argentina, España y Colombia, aseguró que se integra con la “La ilusión es devolver a Cobreloa al lugar que se merece“.

Además de recalcar que llega a uno de los clubes más grandes de Chile, y por ello existe una gran responsabilidad en responder a las expectativas.

“Llego con mucha ilusión, sé de la historia que tiene el club, sé que se encuentra en una división que no es la que le corresponde, así que tengo la ilusión de devolverlo al lugar que se merece y quedar en la historia“, comentó el volante defensivo que militó el año pasado en San Martín de Tucumán.

“Lo que puedo prometer, y el equipo entero también, es la entrega máxima, y que todos sepan que el objetivo nuestro es ascender, así que vamos a dar el máximo para que eso suceda“, aseveró.

Mientras que el talentoso Tomás Ortiz, expresó sus ganas de integrarse al equipo loíno, comentando “Cobreloa es un equipo muy lindo, y tenía muchas ganas de venir“.

El volante ofensivo de 21 años, promete ser una de las grandes apuestas futbolísticas de Cobreloa versión 2022, destacando por su habilidad con el balón y por sus habilitaciones a los delanteros, antecedentes que ilusionan a la hinchada.

“El día que me comentó mi representante, y me dijo que estaba interesado Cobreloa en mi, el cual es un club muy importante acá en Chile, que tiene historia, jugó finales de Libertadores, de inmediato me animé porque es un equipo muy lindo y tenía muchas ganas de venir“, comentó Ortiz en su llegada a Calama.

“Vengo por un año de préstamo, y al hincha le puedo decir que voy a dar lo mejor para que podamos estar muy cerca del ascenso“, destacó el mediocampista, quien aprovechó de agradecer las muestras de cariño de la comunidad.

Quienes firmarán la tarde de este lunes el contrato que los integrará de manera oficial a las filas del equipo calameño, que viene con todo para ascender a la Primera A.