Calama: Jóvenes de establecimientos municipales con puntajes destacados en la PTU recibieron reconocimiento

Respetando todas las medidas sanitarias, en una ceremonia realizada en el camping de Comdes, se reconoció a los alumnos y alumnas que obtuvieron los mejores puntajes en la Prueba de Transición Universitaria (PTU) de los liceos municipales, quienes podrán acceder a las carreras que desean estudiar en la educación superior, luego de enfrentar este proceso en circunstancias de pandemia.

En la instancia, el alcalde de la ciudad de Calama, reconoció a los estudiantes, comentando que “La mayoría de los calameños y quien les habla estudiamos en colegios fiscales y tener a nuestros hijos e hijas con buenos puntajes nos hace sentir orgullosos y que, de a poco, podemos avanzar. Sé que faltan muchas cosas, sin embargo, cuando está el esfuerzo, la preocupación de los papitos y las mamitas, y ven a sus hijos que comienzan un desafío muy hermoso que no va a estar exento de dificultades, sin embargo, con mucha perseverancia ellos lo pueden lograr“.

DESTACADOS ESTUDIANTES

Este grupo obtuvo más de 700 puntos en la PTU y son los mejores entre los liceos municipales. En la prueba de Historia y Ciencias Sociales, destacó Camilo Escudero del 4to medio B del Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos. Mientras que Sebastián Cordero, del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez, alcanzó el mejor puntaje en la prueba de Ciencias.

Por su parte, Valentina Cortés del 4to medio E, del mismo liceo que Sebastián, destacó con su puntaje, a nivel local, en la prueba de Comprensión Lectora y recientemente le informaron que podrá estudiar Psicología en la Universidad de La Serena.

Ella contó que se preparó en el preuniversitario del liceo y repasando lo que más le costaba con los temarios. “Uno aprecia que reconozcan el esfuerzo que uno hace, porque yo durante toda la vida he estudiado mucho y me he esforzado por tener las notas que tengo. Entonces, todo eso vale la pena si después obtienes el reconocimiento y lo que uno quiere: entrar a la carrera y todo eso“, expresó.

Reconociendo además, el valor del apoyo familiar, “Mi familia siempre me ha apoyado en los estudios, me ha felicitado cuando he tenido buenas notas. Entonces, es importante el apoyo y por suerte yo lo he tenido siempre“, manifestó Valentina.

A su vez, Pablo García, egresado del 4to medio A del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez, destacó por su alto puntaje en la prueba de Matemáticas y es el puntaje comunal Comdes 2021.

“Me preparé más que nada con videos de Youtube y con el preuniversitario de Comdes, y practicar casi todos los días. Igual fue difícil prepararse porque como estábamos online y para el tema de resolver dudas o tener más cercanía con el profesor era más difícil. Entonces uno tenía que buscárselas para resolver esas dudas”, comentó García.

El joven estudiará Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad de Tarapacá.“Esa era la carrera que quería desde un principio y ahí quedé. La verdad es que fue un bonito detalle que reconocieran a los puntajes más altos de Calama“, concluyó.