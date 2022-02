“Soy una sobreviviente”: En el Día Mundial del Cáncer antofagastina relata su lucha contra la enfermedad

Cada 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer, por lo que el Servicio Salud de Antofagasta, quiso compartir la historia de una antofagastina que sobrevivió a esta mortal enfermedad, que, en la Región de Antofagasta, es la primera causa de muerte.

En nuestro país, 7 de cada 10 chilenos tienen algún familiar directo con cáncer y uno de ellos es el caso de Alejandra, que, a pesar de contar con sus exámenes al día, en su núcleo familiar existían antecedentes de esta enfermedad. El estar consciente de esta referencia y dado a sus constantes chequeos, ella pudo detectar a tiempo el padecimiento.

“No es fácil escuchar eso, cuando tú vas al médico es porque ya sentiste algo, entonces vas con la esperanza que no sea lo que tú crees, en mi caso me diagnosticaron un cáncer de mama en grado 3. Al principio fue muy duro, no sé si por mis propias características lo tomé como una oportunidad para salir adelante, porque mi madre también tuvo la misma enfermedad. Me hicieron una mastectomía radical de mi mama derecha, gracias al Centro Oncológico Norte (CON), tuve radioterapia y quimioterapias durante todo un año, un proceso bien difícil, pero que pude sobrellevar con el apoyo del personal del CON. Con ellos me sentí acompañada, resolvieron mis dudas, estábamos en la mitad de la pandemia y del estallido social, algunas mujeres vivimos nuestra propia historia con esta enfermedad“, relata.

El 30% de las muertes en la región son debido al cáncer, mientras que a nivel país mueren 3 chilenos por esta patología cada hora y de ellos, uno sin la oportunidad de ser atendido. De aquí la importancia de detener la enfermedad antes que avance a un mayor grado.

Por su parte, la Gestora Oncológica de la Dirección del Servicio Salud de Antofagasta, Andrea Contreras Garay, hizo un enérgico llamado a la comunidad. “Si tú te haces el examen preventivo y el cáncer se diagnóstica tempranamente te curas, entonces, ¿qué estás esperando?, tenemos el papanicolaou, la mamografía, test para el cáncer colorrectal en el Hospital Regional, a ti te estoy hablando, no a tu mamá, a tu vecina, te pedimos que asistas a tu Cesfam más cercano, salvar tu vida está en tus manos, así de simple“, señaló.

Palabras a las que se sumó Alejandra, comentanto que “Hombres y Mujeres, merecemos una vida sana, saludable, divertida, liviana y para eso los exámenes preventivos son fundamentales, podemos auto- examinarnos y buscar distintas anomalías, también recurrir al sistema público- privado de salud para prevenir estas enfermedades. Hombres y mujeres no se postergue, asistan a los centros de salud a realizarse sus exámenes anuales, no es una vez cada 3 años, deben ser constantes, sobre todo si hay indicios de cáncer en la familia“.