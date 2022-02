Bus interurbano inteligente e inclusivo debuta en el terminal de Antofagasta

En tiempos de pandemia la higiene, sanitización y comodidad es fundamental a la hora de subirse a un bus interprovincial. Estos estándares de calidad fueron verificados en terreno por autoridades y medios de comunicación que se congregaron en el terminal de buses de Antofagasta, “Carlos Oviedo Cavada”.

Daniel Zárate Rojo, tiene 48 años. Sufrió un grave accidente hace 10 años que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Comenta que “siempre es dificultoso realizar un viaje en bus debido a la proeza que debo realizar para subirme”. Pues hoy ese problema se acabó para Daniel. La empresa Cikbus Elité presentó el primer bus interurbano inclusivo que cuenta con un sistema que proyecta el asiento hacia afuera y lo baja a nivel de suelo, reingresando y reposicionándose al interior del vehículo.

Para conocer en terreno esta tecnología se realizó un recorrido de 20 minutos a bordo de esta moderna máquina. En la actividad participaron los secretarios regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, José Díaz; de Desarrollo Social, Patricio Martínez y la directora regional (s) del Servicio Nacional para la Discapacidad (Senadis), Ximena Arancibia.

FISCALIZACIÓN EN RUTAS Y TERMINALES

La autoridad de Transportes manifestó que. “Estamos fiscalizando en ruta y terminales el proceso de cambio estival todo lo relacionado con las condiciones técnicas, de seguridad y documentación de los vehículos. Desde que asumí mi cargo le he exigido a las empresas de transporte interurbano la entrega de seguridad de los pasajeros”.

El seremi de Desarrollo Social y vocero (S), Patricio Martínez agregó que “hoy estamos observando en terreno una tecnología de carácter inclusiva que es un estándar que quisiéramos en todo el transporte público”. Destacó la importancia de efectuar de forma constante estas fiscalizaciones “donde el énfasis es la seguridad de los pasajeros. Además, este bus cuenta con la debida sanitización e higiene que se requiere en época estival y de pandemia”.

La directora regional (s) del Senadis, Ximena Arancibia, dijo que en la Región de Antofagasta existen “más de 40 mil personas que tienen algún grado de discapacidad. Agradezco la invitación de conocer esta flota de buses que contribuyen a la inclusión, autonomía, independencia y, sobre todo, la seguridad. La idea es incentivar a las otras empresas para que repliquen esta iniciativa”.

Al término del recorrido, Daniel Zárate reveló que “primera vez que me subo a un bus tan bonito y moderno. Es muy cómodo y agradezco a esta empresa por pensar en personas como nosotros. El viaje me encantó. No dan ganas de bajarse”.