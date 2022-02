“Ahora, sin mentiras”: El sencillo pero directo mensaje de veraneantes, bañistas y usuarios del Balneario Municipal de Antofagasta

El Balneario Municipal de Antofagasta es uno de los principales atractivos turísticos de la capital regional. Día a día son miles de personas quienes concurren hasta ese lugar para disfrutar de un día de playa.

Sin embargo, tanto los turistas como los veraneantes y usuarios en general, han notado y denunciado diferentes problemas en la mantención del recinto, como la acumulación de basura en algunos puntos, rebalse de alcantarillado y que las duchas instaladas en el lugar no están disponibles para su uso. Tampoco volvió durante todo el verano la tradicional balsa.

La situación se arrastra desde hace meses y durante el verano no fue posible para los bañistas hacer uso de este servicio. A pesar de los reclamos no hubo soluciones por parte de la autoridad, por lo cual ciudadanos decidieron realizar una sencilla pero potente forma de protesta. Un cartel con una sencilla petición: Duchas con agua. Por ahora pasan los días y no ha habido respuesta.

