Las graves denuncias que recaen sobre el jefe de gabinete del municipio de Antofagasta

Está contratado por un sueldo millonario como Jefe de Gabinete del Municipio de Antofagasta, pero su verdadera función recaería en administrar cuentas de redes sociales oficiales y también cuentas falsas para realizar “funas”, difamaciones y amenazas desde el anonimato a diferentes figuras públicas y autoridades que expresen una opinión contraria a la gestión de Jonathan Velásquez.

Se trata de Diego Ignacio Yañez Zuvic (28), Publicista cuyas remuneraciones en el municipio de Antofagasta superaron los $2.800.000 mensuales en diciembre de 2021 de acuerdo al portal de transparencia municipal.

Fuente: Transparencia Municipalidad de Antofagasta

Su función, sin embargo, estaría mucho más ligada a las redes sociales que otra cosa. La tutela laboral presentada por el abogado Marco Felipe Ascencio, ex asesor de confianza de Jonathan Velásquez, ha abierto una verdadera caja de pandora revelando antecedentes desconocidos del manejo de “la interna” en el municipio.

De acuerdo a la acción judicial del académico y ex asesor, Diego Yañez es quien administra junto al alcalde Jonathan Velásquez la base donde el edil sustenta su poder: Las cuentas de redes sociales personales del alcalde y las cuentas oficiales del municipio. Pero no conforme con lo anterior, “utiliza perfiles falsos en la aplicación Instagram, Facebook y tiktok, de manera de “funar” a cualquier persona que postee comentarios negativos hacia el alcalde“, para de esta forma destruir la imagen de cualquier posible adversario o crítico de su gestión.

La tutela laboral agrega que “un ejemplo de estos perfiles es antofaposting.2 en instagram, anteriormente antofaposting“. Se trata de una cuenta que efectivamente ha publicado contenido político y de la cotidianeidad del municipio, que de acuerdo a fuentes conocedoras del manejo interno municipal, solo podría conocer alguien que también estuviera físicamente allí. Incluso en una ocasión la cuenta Antofaposting realizó una publicación dejando activada su ubicación geográfica y precisamente en ese lugar se encontraba el Alcalde Velásquez junto a Diego Yañez en una actividad.

Asimismo, los concejales de Antofagasta Ignacio Pozo y Camilo Kong preguntaron directamente en un concejo municipal a Diego Yañez si habría realizado publicaciones en Antofaposting “funando” a los concejales. Minutos después, las publicaciones fueron borradas.

Ambas cuentas de Instagram de Antofaposting han sido responsables de difundir información falsa respecto a la pandemia, generando alarma pública al utilizar las gráficas oficiales del Ministerio de Salud donde se anuncian los cambios de fase en el Plan Paso a Paso, modificando su contenido para anunciar falsos inicios de cuarentenas o falsas finalizaciones de ellas.

Este contenido era luego replicado en redes como Whatsapp, sin el contexto de que su origen era una cuenta de memes y burlas sin seriedad en redes sociales, por lo que era facilmente confundida por algunas personas con información oficial, contribuyendo a la desinformación en medio de la crisis sanitaria. Incluso, en varias ocasiones las propias autoridades de salud debieron salir a desmentir estas publicaciones falsas.

Asimismo, otras cuentas falsas en redes sociales como “El Hocicón Antofagasta”, que presentaban contenido injurioso o calumnioso contra figuras de la política local, vecinos, dirigentes sociales, comunicadores y periodistas que han realizado su rol fiscalizador en la ciudad, curiosamente fueron eliminadas de redes sociales en las últimas horas luego de que trascendiera la denuncia del ex asesor.

El recurso judicial, que fue aceptado por la justicia, indica además que mediante estos perfiles falsos “bloquean en redes sociales a otras personas” y “realizan amenazas a través de una de una serie de números telefónicos móviles de pre-pago en poder de Diego Yañez, ejemplo de ello, el número +56930887703, a través del cual esparcieron una pseudo nota periodística, que tenía por objeto denostar a la Administradora Municipal y al director jurídico“.

Precisamente mediante perfiles anónimos y teléfonos prepago es que durante la campaña electoral para las elecciones municipales de Antofagasta, circularon diferentes mensajes anónimos realizando gravísimas acusaciones sobre corrupción y otras contra diferentes figuras políticas de Antofagasta, dañando su popularidad. Quien no fue tocado por estas campañas, fue Velásquez, que a la postre terminó ganando la elección con un 26% de los votos emitidos, equivalentes al 9,38% del total del padrón electoral de la ciudad, revelando la escasa participación en esas elecciones, por la campaña sucia que rodeó el proceso.

Consultado respecto a las acciones de este funcionario municipal por el programa Hola Chile de La Red -dado que no atiende consultas de los medios regionales- el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, se vio contrariado por la pregunta, pero finalmente confirmó que Diego Yañez efectivamente trabaja en la Municipalidad, pero que este no sería publicista ni realizaría las acciones de “funas” y cuentas falsas que acusa el ex asesor.

“Son personas profesionales que no van a estar haciendo este tipo de cosas absurdas, que van en la imaginación de muchas personas“, indicó el Alcalde.

No obstante, el portal de transparencia del municipio indica que Diego Yañez Zuvic si está contratado como publicista y durante toda la entrevista a Jonathan Velásquez en La Red, la cuenta Antofaposting estuvo realizando publicaciones a propósito de la entrevista a Jonathan Velásquez y publicando burlas contra un concejal de la comuna.

Finalmente será la justicia quien determine, dado que el próximo 30 de mayo se realizará la audiencia preparatoria de juicio oral, donde el ex asesor Felipe Ascencio presentaría nuevos antecedentes que respalden sus acusaciones.

De surgir mayores pruebas de la relación de Diego Yañez con estas cuentas falsas, se abriría la puerta para que las diferentes personas afectadas pudieran denunciar eventuales delitos, complicando su situación judicial y abriendo una nueva arista en este caso.