Apoderados exigen justicia para alumna que habría sido abusada sexualmente por profesor de la escuela Patricio Cariola de Antofagasta

El día lunes, lamentablemente, quedará marcada en la memoria de la comunidad estudiantil de la escuela Padre Cariola y en particular de una menor de edad y su familia, ya que aquella pequeña, habría sido violentada sexualmente por un profesor de dicho establecimiento, lo que hoy motiva a los apoderados a movilizarse por las acciones tomadas por parte del colegio y para exigir justicia para la víctima.

Si bien, el profesor acusado ya no estaría impartiendo clases en el lugar, fue recién el día jueves 31 de marzo que recién había dejado de ir al establecimiento, sin embargo, y algo que preocupa a las y los apoderados, es que desde el violento ataque a la menor, el hombre continuó con sus labores.

UNA VERDAD DESGARRADORA

Fue a través de un audio enviado a la comunidad educativa, que la madre de la víctima dio a conocer los hechos para alertar a los padres y apoderados, ya que dicho profesor continuaría ejerciendo sus labores en el establecimiento.

Un crudo relato en donde la madre comentó a detalle cómo recibió a su pequeña el día del abuso, cuando fue a buscarla como cada día al colegio. “El día lunes cuando mi hija se integra nuevamente al colegio mi hija iba sumamente feliz y todo y al momento cuando yo voy a buscar a mi hija, cuando retiro a mi hija del establecimiento mi hija venía mal, venía con toda su ropa llena de tierra y hasta el día de hoy no me explico donde estaba (…) cuando mi niña se sube al auto le pregunto: hija ¿cómo te fue en el colegio?, mi hija ya no me hablaba, bajaba su mirada llena de lágrimas”, relató la mamá de la menor.

Continuando con el llamado de alerta al notar que su pequeña actuaba de forma extraña y no era capaz de comentar lo sucedido, sin embargo, la madre en su preocupación llevó a su hija al consultorio, siendo trasladadas hasta el Hospital Regional, donde tras diversos análisis confirmaron el horror de cualquier padre: Su hija había sufrido un abuso en el colegio.

Pasando a activar todos los protocolos para la denuncia correspondiente, con personal de carabineros y fiscalía. “Créanme que no es fácil, no es fácil, ya le hicieron los exámenes a mi hija todo eso se fue y se trasladó todo esto, todos los exámenes que le hicieron a mi hija, se fueron directamente a fiscalía, ahora tengo que esperar el proceso, tengo que esperar que fiscalía nuevamente me cite para tener algún tipo de audiencia con ellos, realmente con la persona involucrada en este tema, que vendría siendo el profesor”, añadió.

Lamentablemente en el audio, la mujer reveló información muy grave, ya que su hija podría no ser la única víctima de esta índole. Recalcando el llamado a los apoderados a no descuidar a hijos e hijas.

“Todo lo que está pasando y ver que no es la única, no es la única, no es la única que está pasando por esto y ante esto, hay otras niñitas más entonces de qué estamos hablando, qué seguridad tenemos nosotros como papás de mandar, mandamos a nuestros hijos confiados de que van a estudiar, que van a estar bien”.

Añadiendo “Yo lo único que quiero es que ustedes cuiden a sus niñitos, cuídenlos, si ven algo extraño en ellos tómenle atención, tómenle atención a sus niñitos, conversen, si ustedes ven alguna situación rara en su hijo no dejen que esto pase desapercibido, préstenle atención a sus niños, uno sabe, yo le decía al director: yo quiero una solución, yo quiero que alguien me diga qué realmente pasó con mi niña, porque mi niña está mal, mi niña no ha dormido hace dos días, mi niña no puedo dormir”, una pesadilla que dista mucho de acabar, ya que recién este viernes la madre pudo ser recibida por el director del establecimiento, no obteniendo respuestas.

Enviando un mensaje desesperado exigiendo justicia para su pequeña hija “Yo lo único que espero con todo esto es que se haga justicia, que esto no quede impune, me ha costado mucho estar de pie, me ha costado mucho, me siento agotada, me siento cansada, no duermo bien porque tengo que velar el sueño de mi hija, ver que ella grita, ella llora, se desespera, que no puede dormir, amanecerme con ella, entonces estoy desesperada”, finalizó, esperando con su verdad llegar a la comunidad educativa en busca de apoyo y que ningún menor vuelva a pasar por esto.

PADRES Y DOCENTES

Tras conocer el relato de la madre de la menor, las y los apoderados, rápidamente le entregaron el apoyo, organizando manifestaciones y divulgación del actuar del establecimiento en torno a este lamentable hecho.

De acuerdo a ciertos audios a los que tuvimos acceso, uno de los profesores de la escuela, habría consultado dicha situación con las “fuentes oficiales”, donde le señalaron que el caso ya estaba en fiscalía y que se habría llevado a cabo mediante los protocolos establecidos.

Sin embargo, y como una forma de manifestarse, como comunidad docente realizaron un paro de “brazos caídos” producto de aquella denuncia.

Por su parte, los apoderados quisieron demostrar su descontento y se manifestaron a las afueras de la escuela Cariola, donde llegaron con carteles y visibilizaron el lamentable hecho violentó a la menor.

A eso se suma que muchos critican el actuar de las autoridades de la escuela, y es que no pueden creer que pese a conocer la denuncia interpuesta por la madre, el profesor continuara haciendo clases a las y los alumnos.