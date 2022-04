Por inexistencia de pruebas: Absuelven a mujeres acusadas por robo por sorpresa y maltrato de obra a carabineros en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta decretó la absolución de Eliana Becerra Ganga y Teresa Fuentes Cheuquemán de los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público, que las sindicaban como autoras de los delitos de robo por sorpresa, maltrato de obra a carabineros en servicio con resultado de lesiones leves y ocultación de identidad. Ilícitos supuestamente cometidos en diciembre de 2018, en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal acogió la solicitud conjunta del Ministerio Público y la defensa expuestas en los alegatos de apertura, al no contar con pruebas para ser presentadas en el juicio.

De acuerdo a la resolución, se consiga que “(…) atendido lo expuesto por la fiscalía y la defensa, dada la inexistencia de pruebas que estableciesen los hechos contenidos en la acusación, que lograsen formar convicción sobre la existencia de los ilícitos y de la participación punible respecto de ambas sentenciadas, resolvió por unanimidad absolverlas de los cargos formulados en su contra”.

Asimismo añade, “Que, en su oportunidad, el Ministerio Público contaba con una investigación que arrojaba fundamentos serios para el enjuiciamiento de las encartadas, por lo que la decisión de acusar estaba justificada y el resultado adverso a su pretensión obtenido en el juicio no le era imputable desde que se originó en la actitud renuente de las víctimas, quienes manifestaron su intención de no comparecer a la audiencia, pese a los requerimientos del ente acusador, razón por la que no será condenado en costas”.