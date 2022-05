Por no solicitar el Pase de Movilidad: Dos locales del centro de Antofagasta fueron sumariados

Dos sumarios sanitarios fue el resultado de las fiscalizaciones efectuadas este mediodía en restaurantes y lugares de expendio de alimentos de la Capital Regional. La razón: por no solicitar el pase de movilidad a los clientes.

Así lo precisó la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Jéssica Bravo, personera que junto a los fiscalizadores de la Institución constataron que las personas que consumían en los locales Borojo y American Shopería de calle Prat no se les había solicitado el referido documento.

SIN MASCARILLA

Asimismo, en el salón de cerveza se verificó in situ que una de las personas que estaba atendiendo al público, no utilizaba mascarilla, lo que pone en riesgo no sólo la salud de los clientes sino también la propia, aseguró la Seremi Bravo.

La personera recalcó que el público usuario que concurra a locales cerrados de expendio de alimentos debe poseer su pase de movilidad habilitado, especialmente a partir del próximo jueves, a las 05:00 horas, cuando la Provincia de Antofagasta retroceda a la fase amarilla o de “Medio Impacto Sanitario”.

RIESGO PARA SI MISMO

Acotó que una persona con el pase de movilidad inhabilitado, podría ser un caso positivo a Covid19 o contacto estrecho, lo que representa un riesgo para quienes también se encuentran en el recinto. Paralelamente si el individuo no lo tiene, o si el pase no señala la tercera dosis, significa que no está debidamente inmunizado, siendo ello, un peligro para sí mismo frente a terceros que sí podrían estar contagiados. “El pase de las personas que no están inmunizada con la tercera dosis, quedarán inhabilitados a los 6 meses de la aplicación de la última dosis”, dijo.

Los sumarios sanitarios aplicados por salud, implican multas que pueden variar entre un décimo y las mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), sanciones que son generadas por la Autoridad Sanitaria previa entrega de los respectivos descargos por parte de los afectados.