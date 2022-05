Leyenda del Bodyboard mundial se coronó como campeón el 7° día del festival antofagastino

La jornada siete del Antofagasta Bodyboard Festival (ABF), que se lleva a cabo en playa Llacolén, coronó a un nuevo campeón. Se trata del representante de la isla de Hawái, Dave Hubbard, quien en una apretada manga, venció al joven Jericco Rosero de Ecuador, en la categoría DropKnee (DK).

El estadounidense, catalogado por los fanáticos de esta disciplina como una verdadera leyenda, demostró toda su experiencia sobre la ola La Cúpula y con una maniobra que obtuvo puntuación perfecta (10 pts.), cerró una jornada inolvidable.

“Fue una final muy emocionante donde hubo olas geniales y excelentes competidores como Jericco Rosero. El nivel en DK está creciendo de una forma muy alta y pienso que el ABF es uno de los mejores eventos del mundo para desarrollar esta categoría, tanto por el espectáculo de los deportistas como el aporte que se hace para el crecimiento de los riders. El escenario que brinda la ola La Cúpula es realmente genial. Muchas gracias a todos por el apoyo“, comentó un emocionado Hubbard.

En tanto, el ecuatoriano de 19 años que obtuvo el segundo puesto, se mostró conforme de su performance y agradeció a quienes siempre lo apoyaron. “Estoy muy contento de cómo me han tratado en Antofagasta y además me siento muy alegre de obtener el segundo lugar de la categoría DK. Mi siguiente proyecto es ir a Islas Canarias, pero eso se verá con el tiempo. En este momento quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo, en especial a la gente de Ecuador que me siguió durante toda la competencia“.

Categorías

Otra de las categorías que se llevó todas las miradas, fue la de Junior Varones, donde los menores de 18 años mostraron todo su entusiasmo, energía y talento sobre las olas. Entre los más destacados de la jornada, figura el brasileño de 12 años Guilherme Montenegro, quien obtuvo el primer lugar de su manga y se llevó la ovación de la barra carioca presente en Llacolén.

“Estaba cuarto en mi manga y en la última ola logré realizar una maniobra ARS (Air Roll Spin) la cual me dio el puntaje para quedar líder en la ronda. Quiero agradecer al instituto de Neymara Carvalho en donde soy alumno, a mi mamá y mi papá que siempre están conmigo y a todo Brasil. Espero seguir avanzando en este gran evento”, expresó Montenegro.

Actividades

La emoción del Antofagasta Bodyboard Festival continuará este jueves con el avance de las categorías de Mujeres Pro y Junior Varones y Damas. De igual manera, seguirán desarrollándose actividades paralelas como visitas de establecimientos educacionales, talleres de yoga, gastronomía y la activación de deportes emergentes.