Diputada Catalina Pérez por mega incendio en ex vertedero de Antofagasta: “Las y los vecinos no pueden seguir sufriendo por la negligencia del alcalde”

Desde el miércoles pasado un incendio de gran magnitud se mantiene activo en el sector del ex vertedero La Chimba, siendo imposible su control debido a la alta peligrosidad de las llamas y la toxicidad del humo. La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, emplazó al alcalde por no tomar medidas oportunas para evitar esta situación.

“El alcalde no presentó ningún proyecto destinado al vertedero teniendo las atribuciones y tampoco tomó medidas para evitar las quemas clandestinas. También hizo oídos sordos cuando fue advertido en reiteradas oportunidades sobre este problema poniendo en riesgo la salud de las y los vecinos“, indicó la palarmentaria.

Asimismo, agregó que “Esta situación no es nueva, viene desde la administración de Karen Rojo, y lamentablemente responde al abandono que hay hacia el cuidado de nuestra ciudad. Esto se pudo haber evitado, se pudo haber hecho un trabajo preventivo, pero no se hizo. Las y los vecinos no pueden seguir sufriendo por la negligencia del alcalde“, señaló la diputada Catalina Pérez.

En esta misma línea, la parlamentaria detalló que previamente desde la diputación habían presionado para iniciar la habilitación del relleno sanitario Chaqueta Blanca y habían oficiado para el cierre del vertedero La Chimba.

“Este incendio es tremendamente contaminante y afecta directamente la salud de quienes viven en las cercanías y tienen que respirar toda esa toxicidad”, agregó la parlamentaria, quien ofició a la Superintendencia de Medioambiente, para conocer posibles efectos a largo plazo, y a la Municipalidad para conocer las razones para no presentar un proyecto al Consejo Regional para efectos de invertir en el vertedero. Además, detalló algunas de las acciones tomadas por el gobierno.

Desde la Delegación Presidencial Regional se coordinó a la brevedad el Comité Regional de Emergencia para trabajar en coordinación con los distintos actores, se pusieron a disposición maquinarias necesarias para frenar el incendio y se están tomando medidas para que no se reactiven más focos.

La delegada presidencial regional, Karen Behrens, señaló que el Presidente Gabriel Boric instruyó resolver la emergencia con todos los medios que sean necesarios y para ello se contará con la glosa presupuestaria de emergencia del Gobierno Regional. Además, se firmará a la brevedad el decreto para declarar Alerta Sanitaria en la ciudad, entregando mayores facultades a la Seremi de Salud para ir en ayuda de las y los vecinos.