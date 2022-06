Administración de Jonathan Velásquez da su primer respiro en dos semanas pero todavía arriesga repetir la historia de Karen Rojo y ser removido del cargo

La gestión del Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, logra tener su primer respiro luego de dos semanas, aunque aún resulta pronto para saber si logrará sortear la grave crisis desatada luego de la filtración de los Plan 9 Papers, más de 700 páginas de conversaciones internas por whatsapp donde además de los insultos y descalificaciones del más bajo nivel a autoridades, dirigentes sociales, policías, emprendedores y vecinos; se configuran también menciones a posibles actos de corrupción e incluso eventual comisión de delitos.

Este viernes, en un punto de prensa donde no hubo espacio a preguntas -lo cual ha sido una tónica de toda su gestión- el alcalde Velásquez emitió disculpas públicas, aunque estas fueron dirigidas solamente a los funcionarios para solicitarles deponer el paro y no a las otras personas afectadas. Una maniobra que tuvo resultados, dado que los funcionarios determinaron retornar este lunes a sus funciones.

“Quiero reconstruir confianzas, lo que quiero es que la gente de la municipalidad sienta que tienen un alcalde que los va a apoyar, que va a trabajar de la mano con ellos”, señaló Jonathan Velásquez.

Además, respecto a su gestión realizada hasta ahora, la autoridad comunal dijo “En realidad a veces uno trabaja con gente que no es 100% de confianza y esto quedó aquí demostrado, yo quizás al ser independiente y no tener tanta experiencia política, no supe manejar bien mis primeros meses”.

Con este hecho y finalizado el paro de los funcionarios, Jonathan Velásquez espera dar por superado el hecho, aunque aún mantiene entre sus filas a la mayoría de los involucrados en las conversaciones de chats, siendo desvinculadas oficialmente solamente dos personas del equipo de confianza y otras dos que dejarían el cargo esta semana, pero los demás se mantienen contratados en el municipio. De hecho, al momento de dar la declaración se encontraba acompañado de algunos de los involucrados, como es el caso de su jefe de prensa.

CONCEJALES NO CREEN EN SUS DISCULPAS

Con el retorno de los funcionarios a sus labores se termina uno de los dolores de cabeza para Jonathan Velásquez, provocados por sus propias acciones y decisiones plasmadas en un chat, pero la crisis está lejos de acabar, considerando el creciente descontento con su gestión, relaciones quebradas con otras autoridades y actores relevantes para la comuna, además de que ya están en curso los sumarios administrativos a los funcionarios y la presentación de los antecedentes a la Contraloría General de la República realizadas por los concejales. De estas investigaciones, podrían surgir antecedentes y resoluciones que puedan culminar con el término anticipado en el cargo, como pasó con su predecesora, Karen Rojo. Lo anterior, sin contar con que todavía no se conocen los audios y fotografías de la conversación en whatsapp, que podría dar lugar a nuevas filtraciones.

Frente a estas declaraciones del alcalde y disculpas a algunos de los involucrados -solamente se refirió a los funcionarios para que depusieran el paro pero no a las autoridades, policías, dirigentes sociales, emprendedores y vecinos afectados- los concejales de la comuna fueron enfáticos en su mayoría en que no consideran sinceras estas declaraciones del alcalde y seguirán adelante con las medidas necesarias para que se investiguen eventuales delitos o faltas a la probidad, que puedan luego ser juzgadas y terminar con una posible destitución por abandono de deberes.

“El alcalde vuelve a mentir y a desentenderse de los problemas de los trabajadores y el pueblo. Entrega disculpas que nadie se cree, no responde a la prensa y se va, lo mismo que ha hecho en 1 año de mandato, no es inexperiencia sino un desinterés en mejorar las condiciones de la comuna, no solo ya fue concejal, sino que es asesorado por Rodrigo Silva quien hace años conoce el tejemaneje de la Municipalidad”, indicó al respecto la concejala Natalia Sánchez.

En tanto, la concejala Paz Fuica indicó que “el alcalde se expuso solo con su propio actuar y al no poner atajos a esta situación. Es la ley la que nos da la atribución de fiscalizar las actuaciones del alcalde. Sólo estamos haciendo lo que nos mandata la ley. Así como él lo hizo con Karen Rojo. Los funcionarios y funcionarias municipales sólo piden mejores condiciones y respeto (algo mínimo) para poder hacer bien su trabajo y entregar el mejor servicio a la comunidad“.

Sumándose a las críticas el concejal Camilo Kong comento: “Yo no compro las disculpas del alcalde, creo que también siempre busca victimizarse al respecto y responsabilizar a otros y no hacerse cargo de sus acciones, no es que tenga inexperiencia política porque él ya fue concejal de la comuna, realizó acciones también en las cuales donde hacía su rol político como concejal entonces, él sabe cómo funciona el municipio no puede hablar de inexperiencia política y al parecer tiene experiencia en burlarse de la gente una y otra vez”.

Por su parte, el concejal Waldo Valderrama resumió de esta forma las disculpas de Velásquez: “lamento que se haya filtrado, todo es culpa de los concejales“. Frente a ello, indicó vehementemente sobre el alcalde, que es “Inepto, incapaz y mentiroso, Antofagasta esta condenada con este personaje, que hablar de Alcalde es mucho derroche de palabra porque le queda muy grande“.