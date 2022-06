“Estoy segura que mi papito está debajo de los escombros”: Acusan a empresa minera por negligencia en pérdida de adulto mayor en Calama

Un lamentable caso ha sido masivamente denunciado por la familia de un adulto mayor desaparecido hace más de dos meses en Calama, quien fue visto por última vez desorientado en una faena minera de la ciudad, donde, tras las grabaciones de la cámara de seguridad de la empresa, se le perdió el rastro.

Una incansable búsqueda ha llevado a cabo la familia de Dagoberto Rojas Vilte, adulto mayor de 80 años, desaparecido el pasado 22 de abril de 2022, luego de que saliera desde su domicilio ubicado en la intersección de calle Tocopilla con Costa Rica para buscar su almuerzo en un local y no volvieran a a verlo.

Imagen compartida por Elvira Rojas, vía Facebook.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

En ese entonces, la última persona en divisarlo fue la dueña de dicho negocio, sin embargo, desde la empresa minera Ministro Hales (DMH), faena perteneciente a Codelco, a los dos días se comunicaron para informar que el hombre había sido visto en el lugar, lo que quedó evidenciado en las cámaras de seguridad, las que, tristemente, arrojaron un panorama desolador.

Imagen compartida por Elvira Rojas, vía Facebook.

“Lo rodearon como a un delincuente tres camionetas, luego lo dejaron ir, hasta fotos se tomaron con mi papá, a su carnet, después lo dejaron ir y las cámaras muestran a mi padre luchando sacando su bicicleta, y se cayó varias veces y grabándolo ni siquiera uno de ellos tuvo misericordia y estando él desorientado y perdido y con 80 años nadie se puso la mano en el corazón con mi padre“, evidenció Elvira Rojas, su hija, a través de la red social de Facebook, donde lucha día a día por dar con el paradero de su padre.

Pensando, con el pasar de los días, en uno de los peores miedos que puede enfrentar una hija. “Estoy segura de que mi papito está debajo de los escombros, ya lo buscamos por todos lados y no aparece nada, nada, ni su bicicleta, el celular, su carnet o su gorrito. Dios mío, hace justicia, toca el corazón de todas las personas que ese día 22 de Abril estaban allí viendo lo que sucedía con mi padre. Yo me pregunto, ¿ellos tendrán papá?, mi padre no le hacía daño a nadie, por último lo hubieran orientado que ese no era el camino el cual el siguió, o llamado la ambulancia y su celular igual lo andaba trayendo, por lo menos una llamada para contactar a su familia, porque ellos mismos declararon que mi padre andaba perdido y desorientado“, señaló entre su desesperación.

A lo que se suma que la búsqueda de Dagoberto se vería truncada por los protocolos a seguir de la compañía.

Texto compartido por Elvira Rojas, vía Facebook.

Sin embargo, han recorrido detalladamente toda la ciudad, así como también la zona en cuestión, incluido el sector de las reconocidas “tortas de ripio”, donde sería el camino que habría seguido su padre, sin resultados.

ALERTA ACTIVA