Aferrados a los cargos: Involucrados en los Plan 9 Papers no renuncian y crece tensión en el municipio de Antofagasta

Continúan acrecentándose las tensiones entre la administración municipal encabezada por el alcalde Jonathan Velásquez y su grupo cercano con la planta municipal, tras la determinación edilicia de mantener en sus cargos a varios de los involucrados en los Plan 9 Papers.

Se trata de más de 700 páginas de conversaciones dadas a conocer por el ex asesor jurídico del municipio en su demanda contra el alcalde, donde es posible leer que la autoridad y su círculo de confianza emiten burlas y comentarios descalificatorios, machistas, homofóbicos y racistas contra actores relevantes de la comuna, dirigentes sociales, autoridades, emprendedores y vecinos, además de incurrir en posibles delitos como la relación con sicarios o favores a empresarios extranjeros amigos del alcalde. La polémica lleva el nombre de Plan 9 Papers, en referencia al programa de televisión que animaba el alcalde, denominado “Plan 9”, donde también se realizaban burlas y comentarios ofensivos hacia las personas.

Tras conocerse estos documentos y que los concejales exigieran la renuncia del alcalde y su equipo, Jonathan Velásquez pidió disculpas y anunció desvinculaciones de algunos de estos funcionarios. Sin embargo, con el correr de los días Velásquez dio pie atrás, manteniendo en sus cargos a varios de los involucrados, como es el caso del jefe de gabinete, Diego Yañez, quien es sindicado como el creador de cuentas falsas en redes sociales para descalificar y amenazar a ciudadanos críticos del alcalde. Además, el edil reconoció que evalúa reintegrar al municipio al ex administrador municipal, Felipe Guzmán.

Por otro lado, el ex Director de Operaciones del municipio y pieza clave de la administración, Rodrigo Silva, fue movido a la Dirección de Cultura, Yamile Guzmán a la Dirección de Servicios Traspasados, mientras que el empresario colombiano Jorge Cardona no continúa como asesor de gabinete a honorarios, sino que fue ascendido a planta como administrador del Cementerio Municipal. Otros funcionarios involucrados, como es el jefe de prensa Luis Pizarro y la periodista Ximena Reyes también continúan aferrados sus cargos, por lo que en la práctica los integrantes del “equipo chico” de Jonathan Velásquez que concretaron sus renuncias son el exadministrador Felipe Guzmán y la ex directora de Dideco Cary Pena.

La eventual continuidad en el municipio del jefe de gabinete y posible retorno del ex administrador municipal, según indicó el alcalde en Consejo Municipal, sería virtud de un acuerdo con la Asociación de funcionarios Municipales de Antofagasta (Asemuch).

DESMIENTEN AL ALCALDE Y EXIGEN CUMPLIR ACUERDOS

Sin embargo, desde la Asemuch indicaron mediante una declaración pública su molestia por “el NO cumplimiento de acuerdos tomados en el marco de la última movilización, a causa de filtración de WhatsApp Plan 9 papers”, donde se denigraba a funcionarios y funcionarias municipales“.

En este sentido, indicaron que los funcionarios determinaron que se generó el siguiente petitorio: “Desvinculación de equipo de confianza, acción de sumarios de involucrados en WhatsApp y finalmente las disculpas públicas de Alcalde, quien desde el momento de su campaña menoscabó y desprestigió la imagen pública de los funcionarios y funcionarias de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta“, indica la declaración.

Además, desde la Asemuch manifiestan su molestia por los dichos del alcalde Jonathan Velásquez “en último concejo del día miércoles 06 de julio 2022, donde usted daba a entender haber NEGOCIADO, con esta directiva, la continuidad de don Diego Yáñez y reintegro de don Felipe Guzmán, lo que se aleja totalmente de la realidad. Este gremio jamás ha negociado ni negociará a espalda de sus bases“, indican.

Es por esta razón que los funcionarios exigen al alcalde “cumplir con lo acordado en última reunión con usted, sobre cambios de algunos funcionarios, solicitados por ellos mismos a través de nuestra organización y aun no se ha cumplido con lo acordado y no tergiversar hacia los demás negociados con nuestra Asociación“.

Finalmente, indican que “de acuerdo al artículo25 de la ley 19296, esperamos respuesta formal de lo solicitado anteriormente“.

De esta forma, la relación al interior del municipio entre el alcalde y su círculo de confianza con los funcionarios continúa quebrada, ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados y amenaza con que la situación de ingobernabilidad a nivel comunal se siga sosteniendo en el tiempo.