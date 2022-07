Antofagasta: Decretan prohibición de funcionamiento de bloqueras por graves irregularidades

Dentro de los compromisos realizados con los vecinos de los condominios sociales de La Chimba y la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Karen Beherens, se realizó una fiscalización integral a diversas empresas comercializadoras de áridos, cemento y bloques ubicadas en Héroes de La Concepción entre Abracita y Caparrosa. Operativo que arrojó una serie de irregularidades como ocupación ilegal de terrenos fiscales, evasión de impuestos, extranjeros ilegales, graves fallas en instalaciones eléctricas, emisión de material particulado en el ambiente, almacenamiento de residuos contaminantes y peligrosos, que terminaron con la prohibición de funcionamiento de tres bloqueras, cuyos productos son adquiridos por conocidas empresas y ferreterías de Antofagasta.

En el operativo liderado por el Departamento de Coordinación y Gestión Territorial de la DPR, participaron funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio de Impuestos Internos, Seremi de Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Dirección del Trabajo, Carabineros de la Quinta Comisaría y PDI Antofagasta.

Las empresas fiscalizadas fueron “Comercial CAR-VI”, “Del Norte Hormigones”; Fábrica de Bloques “Fantasma” JCL; y la Empresa Jorge Castro, todas ellas ubicadas en terrenos fiscales las cuales no cuentan con ninguna autorización para ejercer labores productivas ni habitacionales en terrenos del Estado, según lo comprobó el Ministerio de Bienes Nacionales.

En el caso de la empresa “Comercial CAR-VI” el Servicio de Impuestos Internos cursó una infracción por la no emisión de boletas de compraventa, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, detectó diversas irregularidades en las instalaciones y conexiones eléctricas, situación que será analizada en detalle por la SEC, por la gravedad que reviste para los trabajadores y vecinos del sector.

En la empresa “Del Norte Hormigones” funcionarios del SII, detectaron la evasión de IVA y evasión de impuesto a la renta. Mientras que PDI, comprobó el ingreso clandestino por pasos no habilitados, de dos ciudadanos extranjeros, los cuales quedaron citados a firmar a la unidad policial y serán denunciados ante la autoridad de Migraciones. La Dirección del Trabajo comprobó que el empleador no contaba con registro de asistencia y no mantenía en su poder y a la vista de la fiscalización, los documentos laborales de los trabajadores como liquidaciones de sueldo, contratos de trabajo y comprobantes del pago de cotizaciones.

Por su parte funcionarias de la Seremi de Salud, corroboraron que en abril pasado la Unidad de Salud Ocupacional, ya había decretado la prohibición de funcionamiento, debido a que los trabajadores se encontraban expuestos a altos índices de contaminación por sílice y nulas medidas de salud ante posibles contagios Covid. En esta ocasión, nuevamente la Seremi de Salud decretó la suspensión inmediata de las faenas a la empresa “Del Norte Hormigones”, por almacenamiento de residuos contaminantes y peligrosos, malas condiciones de higiene, seguridad y presencia de fecas de ratón, no contar con la autorización sanitaria por almacenamiento de agua potable y canalización de aguas servidas, sumado a esto, altos índices de emisión de material particulado en el ambiente que afecta a trabajadores, como a cientos de familias del sector de condominios de departamentos que se ubican a solo metros del lugar de la bloquera.

El 19 de mayo pasado la Seremi de Salud ya había decretado la prohibición de funcionamiento de la fábrica de bloques “Fantasma”, JCL, sin embargo, al momento de la fiscalización, se seguían desarrollando labores de fabricación de bloques, situación que será anexada como antecedente al sumario en curso y el cual podría terminar con la clausura definitiva de la empresa por no acatar la instrucción y subsanar las observaciones levantadas en su momento. La PDI detectó a cuatro ciudadanos extranjeros que habían ingresado al país de manera irregular por pasos no habilitados, mientras que la SEC, detectó diversas irregularidades en las instalaciones eléctricas y la Dirección del Trabajo comprobó que en ese momento, el empleador no contaba con los antecedentes laborales de sus trabajadores, cuyo representante legal, quedó citado a declarar ante el organismo fiscalizador.

Por último, en la empresa de bloques de Jorge Castro, desde febrero la Seremi de Salud mantenía la prohibición de funcionamiento por no implementar los protocolos de exposición ocupacional a ruido y no mantener las medidas de seguridad para los trabajadores, en esta ocasión se detectan altos niveles de ruido ambiental, no contar con la autorización sanitaria por almacenamiento de agua potable y canalización de aguas servidas y altos índices de emisión de material particulado en el ambiente. La Dirección del Trabajo comprobó que los empleados no contaban con contrato de trabajo, libro de asistencia y pago de imposiciones, mientras que la PDI, controló a dos ciudadanos extranjeros que laboraban en la empresa y que habían ingresado ilegalmente al país. Uno de ellos fue conducido hasta la unidad policial para comprobar su identidad.