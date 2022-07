¡Se habría dado a la fuga!: Cámara registró impactante atropello en sector centro alto de Antofagasta

Durante la jornada de este jueves 21 de julio, mediante redes sociales se comenzó a difundir el video de un atropello, donde el conductor del vehículo, luego de provocar el accidente, se dio a la fuga.

Según la información entregada por Antofagasta al Día, el atropello se produjo en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Maipú, en el sector centro alto de la capital regional.

De acuerdo al video difundido, la víctima iba cruzando la calle por un paso peatonal habilitado, cuando el vehículo no respetó aquello y arrolló a la persona. Sin embargo eso no fue todo, luego del hecho, en el video se aprecia como el conductor del automóvil no se baja a ayudar al peatón, sino que se da a la fuga.

Por lo mismo, mediante redes sociales, los usuarios están pidiendo información de lo ocurrido para dar con el paradero de el conductor del automóvil.

Cabe destacar, que de acuerdo a Antofagasta al Día, la víctima de este atropello, luego de aquel suceso, fue llevada a un centro asistencial.