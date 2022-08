“Recordando la vida en las salitreras y campamentos mineros del norte grande”: Escritora calameña entregó libros llenos de historia a los establecimientos municipales de la comuna

Historias de la pampa, cuentos del norte que siguen ahí entre nosotros, empresas que explotaban el salitre y la realidad que se vivía en ese tiempo, son algunas de los temas que la escritora, Nancy Monterrey Caro escribió en uno de los tantos libros que ha concretado, con el principal objetivo, de evidenciar nuestra historia para que los más jóvenes de la comuna calameña tengan conocimiento sobre el pasado de la pampa y del árido desierto que nos vio crecer.

Para Monterrey, no fue una tarea fácil de retratar estas vivencias, señalando que “Antes yo había hecho otros libros sobre Chuquicamata, sobre San Pedro de Atacama, plantas medicinales, sobre las drogas, pero debo admitir que ahora se me hizo más difícil hacer este libro porque antes uno podía caminar por todos lados, ahora estamos restringidos y es más complicado. Ahora tengo pensado hacer un libro del Alto el Loa y de Calama porque siento que hay poco material de Calama“.

“Recordando la vida en las salitreras y campamentos mineros del norte grande”

En un paseo por las historias que narra el texto, la escritora explica que “Comenzamos con la salitrera con el Tranque Sloman, que todavía existe, pero ya no hay agua, ni tampoco equipos industriales. En este libro quise también mostrar vivencias antiguas de estas zonas y también lo nuevo, de cómo se han ido actualizando las plantas industriales, teniendo en cuenta que antes solo estaba Codelco y algunas que otras empresas, mientras que ahora, hay variadas empresas mineras, es por eso que he tratado de ir a la historia, lo que existió, lo que existe y también sobre el Litio que va a llegar“.

“Hay una que me gusta mucho que es la de Sloman y es que cuando yo estaba en Chuqui y trabajaba en Codelco nos íbamos a buscar camarones al tranque, era muy hermoso ver tanta agua y el Rio Loa que pasa por ahí, son lugares que no todos conocemos, como Pedro de Valdivia que me da mucha pena porque ya no queda nada. Aún recuerdo cuando había gente y mi hermano trabajaba ahí y ahora no hay nada, solo viento“, añadió.

Agregando que si bien, hay muchas vivencias propias en el libro, también narra la historia del pasado de las personas dentro de la cultura de las salitreras.

“Hay muchas historias de la gente, como la del “Tata Salitrero”, son cuentos que se escriben y son muy antiguos, entonces he ido recuperando algunas en relación a la biografía de Chile y son historias que hay de las salitreras y además, que era muy dura la vida, ellos ganaban muy poco en Pedro, María y en Colla, en todas las oficinas que ahora solo existen los nombres, además que recuerdo que en esos tiempos venía gente de Santiago y todos eran hijos de los dueños y uno no podía darse esos lujos, uno era pobre teníamos que trabajar de temprano, algunos en las pulperías o donde sea“.

Llegando a los establecimientos educacionales

La escritora hizo entrega de varios ejemplares a distintos establecimientos municipales de Calama. “Pienso que debería haber mandado más, porque yo hice entrega de 120 libros a un gestor cultural de la capilla del Peuco, entonces lo repartió en la presentación del día de chuqui, además algunos en una actividad sobre “recordando la historia de Chuqui y en las escuelas generalmente cuando uno manda el libro se los guarda el que lo recibió, solo espero que puedan estar en la biblioteca y que algún niño o profesor lo vea y lo divulgue. Solo espero que queden en la biblioteca y que se usen, porque es parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia“

Cabe destacar que el libro estará en todas las bibliotecas CRA de los establecimientos educacionales de la Corporación Municipal del Desarrollo Social con el fin de conocer nuestro patrimonio, las historias de la pampa, cómo era la vida en esos tiempos y cómo se han ido actualizando, cambiando varias de estas salitreras que en la actualidad solo queda el nombre.