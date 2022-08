“La mayoría de los locatarios que atienden público no usan su mascarilla”: Inician sumario a Vega Central de Antofagasta por incumplir normas Covid-19

Un sumario sanitario por incumplimiento grave de la normativa Covid-19 y de sus propios protocolos inició este mediodía la Seremi de Salud de Antofagasta en contra de la Sociedad Comercial Vega Central.

Locatarios y trabajadores de atención a público sin mascarillas, locales sin disposición de alcohol gel, sin segmentación de flujos de ingreso y salida al recinto, fueron algunos de los incumplimientos detectados por los fiscalizadores que motivaron el inicio del proceso.

“Pudimos comprobar en terreno que no se están cumpliendo las medidas Covid-19 en este recinto. Lamentablemente, la mayoría de los locatarios que atienden público no usan su mascarilla, las cocinerías no están respetando el distanciamiento entre mesas, entre otros falencias”, dijo la seremi de Salud, Jéssica Bravo.

Y agregó que “este es un recinto de alta afluencia de público y ese flujo se ve incrementado durante y previo a las Fiestas Patrias, por lo tanto debe haber una mayor responsabilidad de la administración y de los locatarios en ese sentido”, advirtió.

Bravo recordó que fue en este centro comercial donde se produjo el primer gran brote de Coronavirus en la región, y que significó la dispersión del virus en la comuna.

“Ojalá aprendamos de la experiencia reciente. No podemos cometer los mismos errores”, cerró.

ALIMENTOS

Además de las deficiencias antes descritas y asociadas a las normas Covid-19, los fiscalizadores de la autoridad sanitaria encontraron graves incumplimientos de la norma sanitaria de alimentos.

Es así como fueron cursados dos sumarios sanitarios a carnicerías instaladas al interior de la Vega Central, por carencia en la cadena de frío de los productos, higiene y manipulación.