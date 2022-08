Antofagasta: Incautan más de dos millones de pesos en productos falsificados

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Antofagasta en coordinación con el Ministerio Público detuvieron a una persona a quien se le imputa el delito flagrante de Infracción a la Ley de Propiedad Industrial ya que mantenía cerca de dos millones de pesos en camisetas y equipo deportivo alusivo a equipos de fútbol nacionales e internacionales falsificados.

Los oficiales, que se encontraban realizando diversas diligencias investigativas, efectuaron una entrada y registro a un inmueble, encontrando camisetas y pantalones, con logos, marcas e insignias de diferentes equipos deportivos, destinados a la comercialización y que infringían el Art 190 del Código Penal.

El propietario de dichas especies fue detenido y puesto a disposición de la justicia, mientras que el total de lo incautado, que alcanza a 98 camisetas y 52 shorts, material que fue remitido a la Fiscalía Local.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal Antofagasta, subprefecto Ricardo Muñoz Aranda, hizo un llamado a la comunidad a fijarse y no adquirir productos falsificados, ya que dichos productos, al no tener garantía, además de infringir la ley, no tienen la misma calidad y podrían tener elementos nocivos para la salud de las personas.