Reinas de los años 60 fueron las encargadas de iniciar la celebración de la primavera en Chuquicamata

Con una emotiva ceremonia en la villa Atacama se dio

inicio a “Chuquicamata es primavera 2022”, actividad que Codelco, las agrupaciones ligadas a Chuquicamata y la Corporación de Cultura y Turismo están desarrollando

durante este fin de semana. Las reinas Gladis Herrera y Silvia Barraza junto al consejero jurídico del Distrito Norte de Codelco y gerente general de turno, Gabriel Tello, abrieron las puertas del campamento.

La celebración busca rememorar parte de la historia del campamento minero a través de significativas actividades que llevará a los asistentes a recordar aquellos tiempos,

donde se organizaban diferentes encuentros deportivos y sociales para disfrutar de esta tradicional fiesta.

Recuerdos que volverán a la retina de todos los chuquicamatinos con esta fiesta de la primavera, que a partir de este domingo cuenta con un nutrido programa de actividades para disfrutar, revivir la historia y la cultura en el mineral.

Gabriel Tello, consejero jurídico del distrito norte y gerente general de turno Chuquicamata, valoró estas actividades, “es un sentir muy amplio, pero motivado por emociones sumamente positivas. Como Codelco estamos orgulloso de poder revivir esta

historia, de construir un futuro y fundamentalmente, de que este patrimonio pueda ser vivido y disfrutado por toda la comunidad”.

De igual forma lo hizo Cecilia González, directora del Sindicato N°1 de Trabajadores de Chuquicamata, que en esta ocasión también representó a su hermana Evelyn Primera, que

fue la reina del año 1975. “En este fin de semana, tremendamente especial, donde reviviremos todo lo que es la fiesta de la primavera, quiero invitarlos a todas y todos, para

que hagamos de este fin de semana en Chuquicamata un reencuentro entre los chuquicamatinos y disfrutemos”.

Las reinas

La apertura del campamento estuvo marcada por la representación de la llegada de las reinas en dos vehículos del año 1946, momento en que lograron rememorar los paseos

que realizaban en el campamento.

Con la llave simbólica de Chuquicamata, ellas junto a los ejecutivos de Codelco y directivos de las agrupaciones, abrieron el campamento y dieron la bienvenida a las y los visitantes.

Gladis Herrera, fue candidata a reina en el año 1964, a los 16 años. “Soy chuquicamatina neta y me siento muy orgullosa y feliz de que hayan hecho esto, porque me hicieron revivir el pasado. Me presenté cuando tenía 16 años. Para mí revivir el pasado ha sido un orgullo, estoy muy feliz. Es como que hubieran abierto un baúl de los recuerdos, es algo

muy bonito”, dijo.

Por su parte, Silvia Barraza, también recordó el momento cuando fue candidata a reina de la primavera en 1967, “revivir este encuentro es muy emocionante para mí, ya que aquí

disfrute muchas cosas. Fue muy lindo para mí y acá tuve a mis hijos, me casé y estoy muy emocionada”.

La Fiesta de la Primavera tiene diversas actividades organizadas durante este domingo 23 de octubre, para que todos los visitantes disfruten de la historia y el patrimonio cultural que representa este campamento y que vive en el corazón de los hijos de esta tierra.