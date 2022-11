Demuelen nueva “toma VIP” en Antofagasta

Una segunda “Toma VIP” fue desalojada este viernes en la Región de Antofagasta, ordenada por la Delegada Presidencial, Karen Behrens. Desde primera hora de este viernes 11 de noviembre, se desplegó el operativo para recuperar el terreno fiscal ocupado ilegalmente en la Caleta Lagarto-Chorales de la Provincia de Antofagasta.

La ocupación era de más de 663.902 mt2 y con una superficie edificada de 1.600 mt2, fuera de los límites urbanos de las comunas de Antofagasta y Mejillones. El desalojo estuvo encabezado en terreno por la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Angelique Araya, profesionales de la Delegación Provincial, la Municipalidad de Mejillones, y un contingente policial que resguardó la seguridad del operativo.

La decisión de desalojar esta “Toma VIP” se adoptó luego de cinco notificaciones y tres fiscalizaciones al lugar, el 2020, el 2021 y la última, el 22 de agosto de este año. En ese momento se constató aproximadamente unos 90 cierres perimetrales, de los cuales 30 contaban con construcciones en su interior y tizados, cabañas con características de veraneo y un domo.

Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, condenó a las personas que “llegan inescrupulosamente a terrenos fiscales, demarcan, se apropian, lotean, en algunos casos hemos visto ventas entre comillas, porque no se puede vender algo que no es propio”. A reglón seguido, recalcó que desde el Gobierno “queremos ser muy claros, vamos a actuar con mucha decisión, los terrenos que son de todas y todos los chilenos tienen que estar al servicio de las distintas necesidades sociales, y no pueden ser aprovechados de manera individual para privilegios propios”.

La ministra Toro puso el acento en la crisis habitacional que vive el país y en los esfuerzos que realiza la administración del Presidente, Gabriel Boric, para dar solución a este problema: “Está el Plan de Emergencia Habitacional, está la política de campamentos del MINVU, está el Ministerio de Bienes Nacionales desde el día uno para poner terrenos fiscales a disposición de la política de vivienda social. Por eso, es tan indignante que mientras estamos haciendo esos esfuerzos, desde distintas instituciones, haya personas que se aprovechen”.

Culminada la primera etapa del desalojo, la Seremi Angelique Araya agregó que “como ministerio de Bienes Nacionales queremos dar una señal clara y potente de que no vamos a permitir más tomas, se les acabó el tiempo, ya es mucho el abuso del suelo fiscal, que por lo demás nos pertenece a todas y todos los chilenos”. Explicó que, en Caleta Lagarto, los dueños de esas casas estaban sin permiso, y que desde el 2020 han hecho caso omiso de las reiteradas notificaciones que se hicieron.

Desde la Delegación Presidencial afirmaron que trabajan en base a las solicitudes de los distintos servicios, para generar una Resolución Exenta que permite notificar a las personas que deben salir de manera voluntaria del lugar e indicándoles lo que deben hacer al momento de desalojar.

Los trabajos de recuperación de este terreno fiscal, dada su extensión, se alargarán por todo el día, y proseguirán durante el fin de semana, ya que, junto con el derrumbe de las casas, se deben recoger escombros y despejar las demarcaciones de loteos.