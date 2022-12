“Señor alcalde nos tiene retenida nuestra plata”: Trabajador recolector de basura de Antofagasta explica razones del paro

Una aguda crisis de la basura vive la ciudad de Antofagasta. A la finalización del servicio de barrido de calles, por problemas administrativos para licitar el servicio, se suma la paralización de los trabajadores de recolección de basura.

Por esta razón, la ciudad permanece sin recolección de residuos domiciliarios y sin barrido de calles, lo que desde ya provoca acumulación de basura en distintos puntos de la ciudad.

Es en este contexto que Angelo, un trabajador de la empresa Demarco explicó mediante redes sociales las razones de la paralización, indicando que no es antojadiza.

Su mensaje es el siguiente:

“Acá como trabajador de la empresa Demarco en paro. Por qué, se preguntarán. Por la sencilla razón de que la municipalidad nos metió la mano en los bolsillos, no solo a mi sino que a todos mis compañeros. No nos quieren pagar el bono del Gobierno. De Gobierno, no de la municipalidad, es bono de Gobierno.

No sé por qué el señor Alcalde nos tiene retenido nuestra plata a nosotros los trabajadores. Si usted como alcalde tiene atao con la empresa Demarco, ¿Por qué nosotros como trabajadores tenemos que pagar con nuestra plata? Sabiendo que nos sacamos la shsh (sic) trabajando y llegue el momento del pago y te falte plata, más ahora que viene la navidad.

Páganos nuestra plata sinvergüenza.

Más encima está el Gerente de Demarco que viene de Santiago y tampoco nos da alguna solución“.

La publicación del trabajador en Facebook se ha compartido en las redes sociales, concitando el respaldo de la comunidad a los trabajadores de recolección de la basura y agradecimientos por su abnegada labor.