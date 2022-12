VIDEO | Denuncian gran cerro de basura que llevaría más de una semana en campamento de Antofagasta

El pasado sábado 10 de diciembre, la vecina del campamento nuevo amanecer latino, perteneciente al macro campamento de Los Arenales y receptora del premio nacional a los derechos humanos, Elizabeth Andrade, denunció a través de sus redes sociales un “foco infeccioso” ubicado en plena vía pública.

Según relató en una transmisión en vivo, solicita “apoyo a la comunidad y solidaridad a esta denuncia que vengo haciendo hace ya tres días a la Municipalidad, que hace mas de una semana que el basurero no viene a recoger la basura”, por lo que se ha generado un cerro de basura frente a las viviendas del campamento.

Asimismo, se refirió a los mismos vecinos que a pesar de no tener retiro de desechos, continúan botando la basura en el mismo lugar.

“Eso se ha convertido en un foco asqueroso, de mucha contaminación, los vecinos de la población y del campamento tiran basura acá. Entonces estuve hablando con algunos concejales para que me ayuden y todavía no hay respuesta. desde el día lunes que el basurero pasa y recolecta solo la basura de la población y no la del comité del campamento. El día de ayer vecino de la población tirando colchones, tirando cosas y esto ya es un foco infeccioso”, expuso.

Elizabeth aprovechó la instancia de hacer un llamado a las autoridades y a los propios vecinos para dar una pronta solución a esta situación que preocupa a las familias del sector, proponiendo la llegada de una tolva para retirar todos los desechos acumulados en el lugar, para poder realizar con tranquilidad y seguridad las fiestas de estas fechas.

“Estamos en temporada de nuestra fiesta navideña y ojala que este mensaje llegue a todos y todas y que por favor nos ayuden a traer una tolva o algo para que podamos botar esta basura. Estamos acudiendo a todos los concejales, hablando directo de persona a persona para que intercedan, para que la empresa recolectora nos ayude con eso”, concluyó.