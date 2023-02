Antofagasta: Trabajadoras destacan realizando oficios masculinizados en distintas empresas

Trabajadoras de Antofagasta y Mejillones dedicadas a diversos rubros con predominancia masculina se reunieron para compartir experiencias en el desempeño de sus trabajos, del apoyo recibido por sus familias y las empresas donde fueron contratadas.

A la cita acudieron soldadoras, mujeres capataces, tarjadoras, horquilleras, operadoras de grúas tierra, movilizadoras, operadoras de tracto camión, electricistas, técnicas de vías, operadoras de trenes y operadoras de ácido de empresas como Ultraport, Aksiom, Finning, Ferrocarril Antofagasta y Antofagasta Terminal Internacional, estas dos últimas están en vías de certificar la norma NCh3262 con asesoramiento del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del SernamEG.

A la reunión asistió la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco Pizarro, quien concluyó que “aquí tenemos un trabajo que hacer todos y todas, las instituciones del Estado, las empresas privadas y la sociedad en conjunto para ir generando las oportunidades para que más mujeres estemos presentes en distintos rubros: en el portuario o en la minería, pues necesitamos que hayan más mujeres tomando decisiones, ocupando cargos en la coordinación de equipos y manejando maquinarias pesadas”.

Según el tercer reporte de Indicadores de Género de las Empresas de Chile de 2021, preparado por el Ministerio de la Mujer y la EG, la menor participación de mujeres por rubro son construcción (10,9 por ciento) y explotación de minas y cateras (11,5 por ciento), y que son las áreas donde están los sueldos más altos en esta región.

Carrasco agregó que pese a las barreras que impiden a las mujeres acceder a este tipo de puestos, han logrado posicionarse en cargos masculinizados “gracias al ímpetus de ellas, gracias al desarrollo de sus capacidades, pero también a la mirada de estas empresas para abrir esos espacios”.

Para la soldadora de Finning y ex participante del programa Jefas de Hogar del SernamEG, Greta Alano Luna, “en un principio fue difícil demostrar a los compañeros que se podía, porque te ven como el sexo débil, cómo que no tienes fuerzas y que no vas a tener las capacidades. Ellos se cuestionan muchas cosas. Fue un demostrar que estaba ahí por algo, que ese puesto no había sido regalado”.

En tanto que la maquinista de trenes de Ferrocarril Antofagasta, Elizabeth Castillo Barrios, afirmó que “después de 133 años nunca ha habido una mujer maquinista (en esta empresa) y se puede. He demostrado, gracias al apoyo de mis compañeros, mi familia y la empresa, que también se puede trabajar en un rubro que se veía sólo para hombres”.

Algunas trabajadoras llegaron acompañadas por sus jefaturas como la subgerenta de ejecución de operaciones de FCAB, Deisy Rodríguez Navarro, la gerenta de Recursos Humanos de FCAB, Danica Vicelja Sandoval; la Líder de Inclusión y Diversidad de FCAB, Paulina Arriaza Toro; el sugerente de Personas de Ultraport, Carlos Díaz Carvajal; y la encargada de Recursos Humanos de Aksiom, Patricia Rojas Navarrete. Asistió además la seremi de la Mujer y la EG, Paulina Larrondo Vildósola.

En el acto, la encargada de Recursos Humanos de Aksiom recibió de manos de la directora nacional del SernamEG el Sello Iguala, que es una distinción gubernamental destinada al reconocimiento de empresas que se han destacado por mejorar las condiciones de trabajo para mujeres, facilitar su inclusión y permanencia.

Con Aksiom ya suman 18 las empresas de la región que han certificado la norma NCh3262, la que apunta a generar procedimientos para conciliar la vida personal, laboral y familiar de trabajadoras y trabajadores. Aksion es además la sexta entidad en esta zona en obtener tal Sello.