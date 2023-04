Encuesta barómetro otorga un 10% de intención de voto al alcalde de Antofagasta para su reelección

El actual edil, Jonathan Velásquez, alcanzó el primer lugar con el 10% de las preferencias entre un listado de 14 nombres, seguido de cerca por Fabián Ossandón con un 8%. Un 34% no votaría por ninguno de los candidatos. Se trata de resultados similares a la elección municipal de 2021, donde un 9,37% del total votó por el actual alcalde, un 26,6% votó por otros candidatos y el 64,01% no votó por ningún candidato o no concurrió a sufragar. Autoridad comunal celebró los resultados.