Alejandra Matus defiende la libertad de expresión en Antofagasta: “Tratar de censurar una columna de opinión es un acto de autoritarismo”

La reconocida periodista chilena, Alejandra Matus, expresó su opinión en relación la pretensión de una autoridad política de eliminar una columna de opinión publicada en El Diario de Antofagasta a través de los tribunales de justicia.

La periodista, académica y escritora, autora de obras como “El libro negro de la justicia chilena” y actualmente integrante del podcast “La cosa nostra“, participó de la apertura del año académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, en una charla abierta titulada “¿Por qué no da lo mismo la democracia sin periodistas?“.

Una instancia donde fue consultada respecto a la acción judicial presentada por el alcalde Jonathan Velásquez, para que El Diario de Antofagasta borre una columna de opinión titulada “El bufón y el trono“, por considerar que esta le ofende y daña “gravemente” su honra.

Al respecto, Matus señaló que esta práctica es común en regímenes y dirigentes autoritarios, donde se recurre a los tribunales para intentar censurar o prohibir mensajes incómodos.

“Son las prácticas usuales del autoritarismo históricamente. Cuando no se puede a través de las armas o de la violencia, se recurre a los tribunales y en este caso es a los tribunales a los que les corresponde resguardar los principios esenciales de un sistema democrático como es la libertad de expresión“, indicó.

Matus, expresó además que “tratar de censurar una columna por la vía judicial es un acto de autoritarismo. Son los tribunales los que tienen que discernir en este caso si se va a acoger o no esa demanda, pero a mi me parece que en general si dejamos a las autoridades sueltas, por supuesto que la tentación de prohibir, censurar o eliminar los mensajes que me parecen incómodos siempre es una tentación posible. Son los otros poderes del Estado y afortunadamente el Estado de Derecho garantiza eso, que hayan otros poderes del Estado que lo impidan“.

La periodista fue consultada además respecto a si le parece que este tipo de intentos de coartar la libertad de expresión se encuentran obsoletos, frente a lo cual señaló enfática que no le sorprende:

“La democracia nunca es un sistema completo, ni final, ni garantizado. Estamos en el año 2023 y todavía hay explotación sexual infantil, todavía hay esclavitud, todavía las mujeres no gozamos de plenos derechos, así que desde esa perspectiva no me sorprende. Solo espero que el resto de los poderes del estado, en este caso el poder judicial, hagan lo que corresponde para garantizar el Estado de Derecho“.

La acción judicial presentada por el alcalde Velásquez fue acogida a trámite ante la justicia, aunque esta denegó la orden de no innovar solicitada por el edil para que el texto fuera eliminado inmediatamente.

En tanto, desde el medio de comunicación se indicó que “El Diario de Antofagasta respeta y se apega estrictamente a la legislación vigente en nuestro país, por lo cual presentaremos todos los antecedentes y argumentos de hecho y de derecho que correspondan ante la justicia“.