Profesores se manifiestan frente a CMDS Antofagasta: 35 establecimientos se unen a paro

Profesores y otros profesionales de la educación de Antofagasta se movilizaron durante la mañana de este jueves, con una manifestación en el frontis de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), exigiendo el ingreso de las directivas del gremio a una mesa de trabajo junto a la Dirección de Educación.

Esto, en marco al paro convocado por el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación (SIPE) de Antofagasta, donde llamaron a trabajadores y apoderados a marchar desde la oficina sindical hasta la CMDS cerca del mediodía de este 27 de abril “por falta de infraestructura de nuevos establecimientos”, “por malas condiciones favorables para el aprendizaje”, “por malas condiciones laborales” y “por la crisis en la educación”.

En el lugar de la manifestación, los docentes denunciaron que dos guardias cubrieron la entrada para impedir el paso, debiendo solicitar apoyo policial por parte de la CMDS.

Por su parte, la presidenta del SIPE Antofagasta, Ivette Garecca, explicó que por parte del recinto excusaron no tener espacio para recibirlos, sin embargo “en los colegios los estudiantes están hacinados y acá no nos atienden. Para ellos no es una urgencia”.

En tanto, los establecimientos educacionales que se adhirieron al paro, hasta el momento son: A-12, B-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A-22, A-26, B-29, A-33, B-36, E-56, D-59, D-66, E-67, D-68, D-72, D-73, D-74, D-75, E-77, F-78, D-79, E-81, E-84, D-86, E-87, F-89, F-96, E,97, G-111, F-112, G-113, F-128 y D-136. Además el liceo D-129 se unió de manera parcial.