Profesores de Antofagasta llegaron al municipio a manifestarse: Acusan amedrentamiento y amenazas

La mañana de este viernes 28 de abril, profesionales de la educación llegaron hasta el frontis de la Municipalidad de Antofagasta para manifestarse, luego que el pasado jueves la Corporación Municipal de Desarrollo social emitiera un comunicado asegurando que las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta “no se justifican en lo absoluto” e indicando que “CMDS y SIPPE acaban de finalizar de manera exitosa su proceso de negociación colectiva en excelentes términos, por lo que no se entiende el actuar del Sindicato”.

Asimismo, advirtieron en que “no se pagarán aquellos días que no se trabajen puesto que por los días no trabajados no se recibirá subvención”.

Tras estos dichos, los docentes se presentaron este viernes frente al municipio y emitido una declaración, señalando que las reales razones de su movilización vienen desde hace un tiempo, cumpliéndose un año de la anterior manifestación.

“El hacinamiento, falta de recursos, problemas de salubridad, plagas de diferentes vectores contaminantes. Agrandando aún más la brecha de desigualdad educacional, que, en pandemia por falta de recursos y gestión de esta corporación, fueron los trabajadores de la educación quienes se hicieron cargo de solventar los gastos implicados e intentar enseñar a nuestros estudiantes, quedando en evidencia, no lograr aprendizajes significativos por falta de conectividad y otra agravante que no les permitieron acceder a esta educación a distancia, provocando más desigualdad. Si bien CMDS entregó un bono mínimo de conectividad, este no se les pagó a todos los establecimientos, aun cuando se pidieron transferencias municipales que a la fecha no han sido ingresado a los sueldos de los docentes afectados.

Asimismo, desde la SIPPE desmienten que los alumnos no puedan recibir sus almuerzos, puesto que “El sindicato de manipuladores de alimentos NO se encuentra en paro, por tanto, todo estudiante que requiera su ración de alimentación, puede ir hasta su unidad educativa y la recibirá sin problemas, esta corporación al señalar que los estudiantes no podrán recibir su ración de alimento, deja al descubierto que NO SABE EL FUNCIONAMIENTO de los establecimientos que administra”.

Por otro lado, la negociación que la CMDS asegura haber firmado en buenos términos, “es con los profesionales código del trabajo, quienes por fecha debían firmar su segundo contrato colectivo y no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo en los establecimientos educacionales, este contrato va en busca de mejorar la atención de nuestros niños a niñas del programa de integración a través del perfeccionamiento de los profesionales suscritos a dicho contrato”.

Por último, acusan una “medida amedrentadora” por parte de la Corporación, al “amenazar con el no pago de remuneraciones, ya que años anteriores estas se han realizado de forma normal y se ha procedido con un calendario de recuperación, esto solo habla de la intransigencia de CMDS siendo los responsables de obligarnos a abandonar las escuelas y además de no querer

acceder a un calendario de recuperación, perjudicando a todos nuestros estudiantes”.

“Esta corporación nos quiere silenciados, hacinados y mantener a nuestros estudiantes y trabajadores bajo condiciones sub estándar que no van a acorde ni al marco para la buena

enseñanza (punto B lugar propicio para el aprendizaje), ni en el marco de un lugar digno de trabajo. Continuaremos con nuestras movilizaciones con más fuerza hasta tener soluciones

concretas y no en papeles archivados y olvidados”, cerraron.