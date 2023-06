Más de 120 personas mayores de la región de Antofagasta se han matriculado para completar su educación escolar en los últimos 5 años

En los últimos años se ha evidenciado un creciente aumento en el interés de los adultos mayores por regularizar sus estudios, lo cual dejó de manifiesto un nuevo estudio del programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem), donde se observó un incremento de un 108,6% en la cantidad de individuos de más de 60 años matriculados en alguna institución educativa escolar entre 2018 y 2022.

En el caso de la Región de Antofagasta, según el informe elaborado por la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, en los últimos cinco años 129 personas mayores se han matriculado para completar sus estudios, especialmente en establecimientos con regímenes especiales para adultos, tanto en educación básica como media. A nivel comunal, de los 17 matriculados durante 2022, el 64,7% vive en Antofagasta, 17,6% en Calama, 11,8% en Taltal y 5,9% en Tocopilla.

En ese contexto, la zona presenta una tasa de 1,8 personas mayores matriculadas por cada diez mil habitantes, siendo la región que presenta el menor nivel en este indicador. Es importante considerar que el 40,2% de los mayores de 60 años de la Región de Antofagasta cuenta con educación escolar completa, mientras que el 59,8% restante no ha completado cuarto medio. Al respecto, el director de Cipem, Mauricio Apablaza, recalcó que “la formación de capital humano formal excede significativamente los beneficios laborales. La evidencia internacional sugiere que mayores niveles educacionales no solo están asociados a una mayor probabilidad de participar en el mercado laboral y a mejores salarios, si no que también a una mayor calidad de vida”.

En cuanto al panorama a nivel nacional, 9.732 personas mayores se han matriculado para completar su educación escolar, 2.808 durante 2022. De estos, el 51,2% lo está en una institución de enseñanza media humanista-científica para adultos. Al mismo tiempo, su promedio de asistencia fue de un 94%, porcentaje superior a lo observado en el resto de la población. El académico agrega “es necesario complementar la oferta actual de alternativas no académicas con programas de nivelación de estudios que permitan a la población mayor alcanzar mayores aumentar su escolaridad y adicionalmente mejorar su inclusión en los distintos ámbitos de la vida en sociedad”.

Finalmente, entre 2018 y 2022 el rango de fluctuación en las notas promedio de las personas mayores oscila entre 5,1 y 5,4, mostrando una relativa estabilidad en su rendimiento académico, mientras que, según datos del Ministerio de Educación, 526 personas mayores egresaron de alguna institución de educación media durante 2022.