De la fama a la infamia: Los recurrentes casos de corrupción y polémicas que envuelven a políticos en Antofagasta

Antofagasta y sus políticos han estado en la palestra de medios nacionales e incluso internacionales y no necesariamente por cosas positivas, sino que todo lo contrario: Los diferentes casos donde algunos de los representantes locales han estado envueltos en polémicas y casos que afectan la fe pública.

Desde una alcaldesa en prisión preventiva en Países Bajos tras irse del país luego de ser condenada por fraude al fisco, boleteros a soquimich, candidato a concejal detenido con armas y drogas, redes de nepotismo en un hospital universitario, investigaciones al actual alcalde por uso de asesorías, el escándalo del whatsapp, los contratos millonarios a empresas y amigos en el municipio y los millonarios convenios con la fundación Democracia Viva, son algunos ejemplos de casos donde políticos locales han estado bajo la lupa a nivel nacional y enfrentados a la justicia.

Te dejamos aquí un top de algunos de los principales casos de nepotismo, corrupción e investigaciones que enfrentan políticos locales de todo el espectro político.

La destitución del fallecido ex alcalde Daniel Adaro

De los últimos 4 alcaldes electos por voto popular en Antofagasta, dos han sido destituídos. El primero de estos casos de destitución involucró al fallecido ex alcalde Daniel Adaro. El Demócrata Cristiano fue uno de los alcaldes más populares de la ciudad y recordado por hitos como “El verano naranja”, debido a que fue un trabajador que logró llegar al cargo de alcalde de la comuna. Fue destituído del cargo tras ser condenado por la justicia por el delito de fraude al fisco en 2008. Adaro fue defendido en esa causa por el conocido abogado Aldo Duque. No sirvió de mucho, la justicia estableció que contrató irregularmente a 3 asesores que eran pagados con fondos públicos y lo declaró culpable, alejándolo de la vida política por 7 años. Un capítulo amargo en la vida de Adaro, frente al cual siempre alegó inocencia. En 2016 volvió a la política, pero no logró ser electo. Falleció en 2019 a la edad de 74 años.

La condena a prisión de Karen Rojo y su escape a Países Bajos

Uno de los casos casi cinematográficos donde políticos de Antofagasta han hecho noticia por casos de corrupción, es el que involucra a Karen Rojo. La edil, inicialmente cercana a RN y que luego fue militante de la UDI, fue condenada a 5 años de prisión por el delito de fraude al fisco. Todo se enmarca en la contratación de una asesoría comunicacional para fines pesonales a José Miguel Izquierdo, ex asesor de Sebastián Piñera, pagando con recursos de la corporación municipal. Finalmente la justicia estableció que se defraudó al fisco con $23 millones de pesos.

Al mismo tiempo que se dictaba su condena a prisión, Rojo tomaba un avión de la aerolínea KLM con destino a Países Bajos. Allí permaneció prófuga de la justicia, hasta que fue encontrada. Actualmente está en prisión preventiva a la espera del juicio donde se determinará su posible extradición a Chile.

Las investigaciones por fraude al fisco contra Jonathan Velásquez

De los últimos 4 alcaldes electos en Antofagasta, dos han sido destituídos por fraude al fisco y el actual, Jonathan Velásquez, podría engrosar este listado dependiendo de los resultados de las investigaciones en curso. La primera investigación obedece a una querella por fraude al fisco, debido a las contratos vía trato directo con la empresa Demarco S.A por $12.214.430.200. Los antecedentes, que ya están a disposición del Ministerio Público, denuncian que uno de los contratos fue alterado por el alcalde posterior a su aprobación en el Concejo Municipal, beneficiando a la empresa. El segundo caso obedece a la utilización de asesoría legal con recursos municipales para dos juicios de índole personal del alcalde. En lugar de contratar una asesoría legal particular, Velásquez fue defendido con abogados del municipio, utilizando recursos municipales.

La investigación por fraude al fisco al ex delegado de Piñera Daniel Agusto

No solamente los alcaldes de Antofagasta están bajo la lupa. El ex alcalde de Calama y ex delegado presidencial durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Daniel Agusto, está bajo investigación del Ministerio Público. ¿La razón? La compraventa de un inmueble por parte de la corporación municipal de Calama de un inmueble por $190.000.000 de pesos, en circunstancias que su tasación bancaria era de $140.430.000. El inmueble era propiedad de una sociedad hereditaria en que es parte Jubitza Tapia, prima hermana de Daniel Agusto. La investigación correspondiente no se hizo esperar, haciéndose parte el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

Los Plan 9 Papers: Conversaciones secretas en whatsapp del alcalde y sus amigos en el municipio

Una demanda por tutela laboral del ex asesor jurídico del municipio de Antofagasta, Marco Ascencio, dejó al descubierto más de 700 páginas de conversaciones privadas en whatsapp del llamado “equipo chico” del alcalde Jonathan Velásquez abriendo una verdadera caja de pandora de posibles irregularidades de la administración municipal. En ellas se aprecian mensajes descalificatorios, misóginos, machistas, racistas, homofóbicos y gordofóbicos en contra de autoridades, funcionarios municipales, dirigentes sociales, emprendedores, líderes sociales y vecinos de la comuna en general que acudían a pedir audiencias. Además quedaron evidencias de potenciales actos delictuales, como las bromas con “llamar a un sicario” contra un dirigente social, los viajes del alcalde de la comuna con su secretaria personal, quien sería además su pareja en la época, además de favores especiales a un empresario peruano amigo del alcalde. El caso causó un terremoto político, varias renuncias en el equipo aunque otros funcionarios permanecieron en sus cargos. Dadas las múltiples aristas y judicializaciones, el caso todavía está en desarrollo.

Las boletas a SQM en la región

Un caso emblemático de actos que empañan la fe pública en la actividad política, fue el caso de las boletas de diversos políticos a SQM, con el fin de recibir dinero para sus campañas. Finaciamiento ilegal de la política. Un caso que sacudió a gran parte del espectro político, desde la UDI al PS. En Antofagasta, este caso involucró a varios miembros del espectro político. Entre los “boleteros” estaban el ex constituyente de la UDI Pablo Toloza, cuando era asesor del entonces candidato a alcalde Manuel Rojas. En la misma tienda política, apareció boleteando a SQM Robert Araya Alquinta, quien fue concejal de Antofagasta y actualmente reside fuera de Chile. Desde la UDI, también emitió boletas a SQM Marcelo Pizarro San Martín, quien luego fue funcionario de Karen Rojo y actualmente es asesor jurídico del alcalde Jonathan Velásquez y lo representó en los juicios de índole personal que dieron origen a la investigación por posible mal uso de recursos públicos.

Desde la concertación, apareció como boletero a SQM por montos de $12.000.000 el actual diputado Jaime Araya (PPD). El entonces concejal y candidato a alcalde de Antofagasta, fue formalizado en junio de 2016 tras haber emitido 6 boletas para SQM por un total de $12 millones, las que fueron consideradas ideológicamente falsas. Araya no probó su inocencia ni tampoco se probó su culpabilidad, sino que aceptó un acuerdo con la fiscalía con salida alternativa para suspender el proceso, previo pago de una multa de poco más de $600 mil pesos.

Los equipos perdidos y sueldos fantasma en el hospital clínico

En 2019 quedó al descubierto uno de los casos emblema del nepotismo y el pituto en Antofagasta, luego que Contraloría detectara la millonaria perdida de equipamiento e instrumental médico desde el antiguo hospital de Antofagasta, edificio que fue entregado en parte para ser utilizado por la Universidad de Antofagasta como Hospital Clínico. En paralelo, se reveló que en el recinto fueron contratadas cerca de 25 personas en labores administrativas, con millonarios sueldos, a pesar de que el recinto aún no estaba operando. Varios de estos funcionarios eran amigos, conocidos entre sí, cercanos e incluso algunos mantenían relación de pareja y vínculos políticos y de amistad con el entonces concejal Jaime Araya y su hermano, el Senador Pedro Araya, quien fue precisamente uno de los mayores impulsores de que al inaugurarse un nuevo hospital en Antofagasta, el antiguo no continuara funcionando como hospital público de forma paralela para que la ciudad tuviera dos hospitales, sino que fuera entregado a la UA. Al conocerse el caso varios de los involucrados renunciaron, no sin antes presentar varios de ellos demandas laborales, por las cuales la Universidad accedió a pagar que suman $86.163.496, desglosándose en $78.328.496 para los demandantes y $7.835.000 para su abogado, Jaime Araya Guerrero.

Los pitutos de Plan 9: Alcalde contrató a amigos con sueldos millonarios en el municipio

Otro escándalo de los varios que sacuden la gestión de Jonathan Velásquez. El edil hizo campaña con la frase “no más pitutos” pero sus amigos y cercanos fueron contratados con contratos millonarios en la Municipalidad de Antofagasta, contemplando la recontratación de su ex administradora municipal con un sueldo superior a $5.263.967 millones, uno de sus más carcanos amigos como jefe de gabinete contratado por $4.610.018 como publicista sin contar con tal título, periodistas sin experiencia en servicio público y su secretaria personal con sueldos cercanos a los $3 millones y un empresario colombiano que auspició su campaña contratado como Administrador del Cementerio Municipal con sueldo equivalente a un directivo de planta.

El caso Democracia Viva: Convenio millonario entre militantes de RD cercanos a Catalina Pérez

El caso mas reciente, pasó a ser de conocimiento público este año 2023, correspondiente al convenio por $426 millones de pesos entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva. En la firma, estuvieron el entonces seremi Carlos Contreras y el presidente de fundación, Daniel Andrade. Ambos militantes de RD y ambos muy cercanos a la Diputada Catalina Pérez. Contreras era su jefe de gabinete y Andrade es su pareja.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público y ha incluído allanamientos en el Minvu y en la sede de Democracia Viva. Conforme avanzan los días se van conocimiento nuevos antecedentes, entre ellos, que la fundación no tenía giro para el cual recibió los recursos y que varios de los involucrados comenzaron a cerrar sus cuentas o borrar publicaciones en las redes sociales. Asimismo, algunos de los involucrados desempeñaban funciones en ambas instituciones.

El caso levantado fuertes críticas al gobierno, el Frente Amplio, por haber sido muy críticos en el pasado con casos de similares características. Por ello el propio Presidente Boric condenó con fuerza el caso y anunció que solicitará la devolución de los recursos, sin perjuicio de las investigaciones correspondientes. En tanto, la diputada Catalina Pérez perdió la vicepresidencia de la Cámara y fue expulsada del partido. Un caso de nepotismo, negociaciones incompatibles y posible corrupción que por su actualidad se encuentra en pleno desarrollo.

La fiesta clandestina con armas y drogas de candidato del PS y funcionaria cercana al ex alcalde Wilson Díaz

En 2021 y cuando se acercaban las elecciones municipales, un procedimiento policial remeció el tablero político. Carabineros encontró drogas y hasta un arma de fuego en una fiesta clandestina que concluyó con 9 personas detenidas. El hecho involucró al entonces candidato a concejal por el Partido Socialista, Ismael Valdés, quien además en sus redes sociales había recibido múltiples felicitaciones y saludos de cumpleaños previo a la realización de la fiesta.

Entre las detenidas estuvo además la encargada de agenda del Alcalde, un cargo de máxima confianza en Gabinete, lugar donde fue contratada durante la administración de Wilson Díaz, quien asumió en el municipio como alcalde suplente. Todo este hecho se conoció poco después de que se denunciaran vínculos municipales con el narcotráfico en la comuna de San Ramón, lo que golpeó a una autoridad comunal de ese mismo partido.