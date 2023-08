Vehículos robados terminan en mercado negro de Bolivia: Iniciativa del Senador Velásquez instaura penas de cárcel para el robo y contrabando

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), presentó un proyecto de Ley luego de reunirse con autoridades policiales de la Región, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, que busca tipificar como delito el robo y contrabando de vehículos, considerando el incremento de estos hechos en el norte del país.

“Se trata de ir cerrando puertas al actuar criminal, buscando cada una de las artimañas que utilizan los delincuentes nacionales y extranjeros que cometen estos delitos en nuestro país. Por eso, escuchando a los que conocen del modus operandi de las bandas criminales que se dedican al robo de vehículos, que son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, es que hemos presentado este proyecto”, afirmó el parlamentario.

Profundizó en que “se ha detectado que hoy las organizaciones criminales manejan el derecho, conocen la ley, y entonces la utilizan a su favor. A esto hay que ponerle un punto final. Hoy estas bandas utilizan personas especializadas en robar los vehículos, y a personas distintas para trasladarlos al país vecino de Bolivia. A los primeros se les puede procesar por robo, pero a los segundos apenas por receptación, que tiene una pena menor”.

“Por tal es que en el ánimo de ir cerrando estos espacios que usan y abusan las bandas delictuales, es que hemos presentado este proyecto de ley que busca tipificar como delito, otorgar nuevos procedimientos de investigación y aumentar las penas asociadas, tanto al robo de vehículos como a su contrabando”, señaló el calameño.

El legislador además sostuvo que “no es menos importante recordar que hoy no hay relaciones diplomáticas con Bolivia, lo que hace más difícil perseguir y recuperar los vehículos robados; de ahí la insistencia que hemos hecho al ejecutivo para que estas se restablezcan, toda vez que el litigio marítimo está cerrado y fue zanjado a favor de nuestro país, por lo que hoy no hay excusas para mantener rotas las relaciones diplomáticas que tan necesaria es como en estos casos del contrabando de vehículos”.

“Esperamos el apoyo del Congreso y del ejecutivo en ir cerrando espacios a la delincuencia y al crimen organizado que tanto daño hacen en nuestra sociedad”, concluyó el senador Velásquez.