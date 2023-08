Masiva marcha en Antofagasta: Vecinos alzan la voz exigiendo el cierre del ex vertedero municipal La Chimba

Centenares de vecinos participaron en una marcha familiar en protesta contra la recurrente contaminación en el ex vertedero La Chimba. "No más quemas", "Alcalde cumpla con su deber", y el descriptivo "eres puro humo plan 9 y tóxico" fueron algunos de los carteles de los vecinos, quienes reclaman que a pesar de las promesas electorales y lo ordenado por la justicia, no hay una solución concreta y definitiva a la crisis ambiental.