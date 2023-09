Alcalde de Antofagasta culpa al Gobierno por futuras quemas en ex vertedero La Chimba

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, insistió en responsabilizar al gobierno en relación con la situación ambiental que afecta al sector norte de la comuna debido a las quemas ilegales en el ex vertedero La Chimba.

A través de sus redes sociales, el alcalde anunció que se está llevando a cabo un cierre perimetral en el vertedero y que se establecerán guardias en el lugar para evitar intrusiones no autorizadas. Sin embargo, Velásquez enfatizó que si se producen incendios en el área del vertedero en el futuro, la responsabilidad recae en el gobierno, ya que estos terrenos, según el alcalde, son de propiedad de Bienes Nacionales.

“Estamos a puertas, no falta nada, para que haguemos (sic) el cierre perimetral del vertedero, vamos a poner guardias ahí. Pero después van a empezar a decir que claro, las quemas. Si hay quemas después en el sector del vertedero no es [responsabilidad] nuestra, es de gobierno, porque esos terrenos pertenecen a bienes nacionales“, afirmó el alcalde.

De esta forma la autoridad insiste en un argumento que ha sostenido desde que asumió como alcalde de la comuna, afirmando que no sería responsabilidad del municipio la resolución de la problemática ambiental en La Chimba, sino que esta recae en el Gobierno.

No obstante, es importante señalar que el alcalde no mencionó que la construcción de un cierre perimetral y la contratación de guardias son medidas que surgen como resultado de un fallo de la Corte Suprema emitido el 21 de abril de 2023.

Este fallo establece la responsabilidad municipal de otorgar solución a la problemática, indicando que “la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en su calidad de concesionaria del ex vertedero La Chimba, no ha realizado las gestiones necesarias para proceder al cierre definitivo de dicho basural”. Además el fallo del máximo tribunal establece que el 18 de junio de 2021 la Municipalidad de Antofagasta, bajo la administración de Jonathan Velásquez, hizo abandono del terreno e incluso intentó efectuar la devolución del predio, lo que no prosperó.

Por esta razón ordenó a la Municipalidad de Antofagasta establecer un cierre perimetral y un sistema de seguridad en el ex vertedero La Chimba para evitar la entrada de terceros que arrojaran escombros o basura en los alrededores, lo que a provoca las quemas, incendios de basura que afectan la salud de la población.

Los vecinos del sector norte de la comuna fueron quienes iniciaron acciones legales debido a las quemas en La Chimba, que derivaron en el fallo de la Corte Suprema. Asimismo en agosto pasado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó una solicitud de suspensión presentada contra el Alcalde de la ciudad, dado que los vecinos acusaron a la autoridad municipal de no cumplir con los plazos otorgados por la Corte Suprema para construir el cierre perimetral y establecer medidas de seguridad en el ex vertedero.

La Corte de Apelaciones estableció que no consideraba pertinente la suspensión temporal de Velásquez y funcionarios involucrados, dado que ya se estaban realizando procesos licitatorios para el cierre perimetral y el sistema de seguridad, por lo que la Municipalidad debía informar mensualmente sobre los avances en la ejecución de ambas obras, de acuerdo con lo estipulado en los contratos respectivos en un plazo de 160 días, plazo que está actualmente en marcha.