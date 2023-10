Senador Velásquez por Caso Convenios y Comdes-gate: “Nadie debe estar por sobre la ley”

El Senador por la región de Antofagasta (FRVS) Esteban Velásquez, celebró que la fiscalía cite a declarar a Giorgio Jackson, Miguel Crispi; y Javiera Martínez y pidió el mismo nivel de avances en el caso de fraude al fisco que involucra al ex alcalde RN y ex delegado presidencial de Antofagasta durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Daniel Agusto, quien aún no es citado a declarar como imputado.