“Necesito el visto bueno del ministro”: Qué dicen los mensajes y audios en whatsapp de Carlos Contreras y la ex subsecretaria Rojas en el caso Democracia Viva

Nuevas revelaciones salieron a la luz en relación al Caso Democracia Viva. A los mensajes en whatsapp entre la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, se sumaron este martes los registros en audio entre ambas autoridades, según dio a conocer Reportajes T13.

Los mensajes arrojan luz sobre la coordinación de la respuesta comunicacional del gobierno al Caso Democracia Viva poco antes de que se conocieran los antecedentes del escándalo que tiene a algunas ex autoridades en prisión preventiva imputados por fraude al fisco.

En los audios, Rojas corrige a Contreras sobre el comunicado a entregar a los medios de comunicación regionales que solicitaban mayores antecedentes, enfatizando la importancia de presentar el convenio como uno entre muchos y destacar la cantidad total de convenios vigentes.

Además, se muestra a Rojas consultando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sobre la versión oficial a comunicar, contradiciendo la afirmación del Presidente Gabriel Boric sobre cuándo el gobierno se enteró de las irregularidades.

“Buen día subse, quisiera poder conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de Contraloría”, indicaba un mensaje en whatsapp de Contreras a la ex subsecretaria Rojas, quien le contesta: “Carlos, esto (es) por lo de la Fundación?”.

“Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda“, le escribió la ex subsecretaria Rojas a Carlos Contreras, poniendo nuevamente en duda cuándo el Ejecutivo se enteró del caso Democracia Viva.

Luego, queda de manifiesto que el exseremi de Vivienda de Antofagasta estaba coordinando con Rojas para entregar un comunicado a los medios de comunicación y ella le corregía algunos aspectos, tal como señala la transcripción de los audios dados a conocer este martes por Reportajes T13.

“Estás relatando solo cómo son los procesos de convenio, pero no relatas el hecho… se desarrolló un convenio, la parte de que es uno entre muchos otros, que hay diez de los cuales nueve están vigentes, o más que poner el cuadro decir el total de convenios vigentes es por ‘x cantidad de montos’, o esto representa no sé cuánto del total, la cantidad de convenios son tantos, la cantidad de instituciones son tantas, no sé, la parte esa”, decía la exautoridad.

“Hay que introducir el hecho primero, después las acciones que se han desarrollado, que en el fondo tiene que ver con que este es uno más entre otros, que está haciendo su trabajo, que estamos revisando exhaustivamente su cumplimiento, que eso está en regla, y luego un cierre con algo concreto”, recomienda Rojas a Contreras.

“En el texto en una parte dice ‘en este momento tenemos 74’, eso es clave, de ahí para abajo. Todo lo de arriba no. No sé, voy a llegar a la oficina y lo voy a ver”, aconseja.

En un punto crucial, Rojas espera la aprobación del ministro Montes antes de proceder a autorizar a Contreras de entregar el comunicado: “Dame 5, no me han respondido. Lo tenemos, pero necesito el VB del ministro. Está en una charla. Baja del escenario y me habla. Aguanta 20 minutos”, le escribió Rojas a Contreras.

Frente a estos antecedentes desde el gobierno han indicado que no se trata de algo nuevo y que son parte de los antecedentes que ya se conocían y forman parte de la investigación del caso.