Entrevista exclusiva: Karina Yoma revela detalles inéditos del caso de su hermana Katherine y la búsqueda de justicia

El 7 de marzo de este año una tragedia sacudió a Antofagasta. La profesora Katherine Yoma Valdivia se quitó la vida, tras haber denunciado agresiones y amenazas de un apoderado y su hija, sin ser escuchada por su empleador, la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Por el contrario, la entidad disminuyó sus horas de clases y le redujo el sueldo a la docente, por atreverse a denunciar. Desde entonces, comenzó un proceso de movilización social en la comuna exigiendo justicia, la creación de la Ley Katherine Yoma y mejores condiciones en los establecimientos educacionales, tanto para profesores como alumnos y apoderados.

Es en este contexto que conversamos con Karina Yoma Valdivia, quien nos abre las puertas de su corazón para compartir la historia de amor y unión que la unía a su hermana gemela, Katherine. Además, nos sumerge en la exigencia de justicia que ha levantado tras los eventos que llevaron a la trágica muerte de Katherine y nos invita a reflexionar sobre el significado de este caso para la comunidad educativa y para la sociedad en su conjunto.

¿Cómo describirías tu relación con Katherine? ¿Qué significaba ella para ti?

Tal como ella me lo escribió en diciembre de 2023, partiría diciendo que “no tengo palabras, papel ni lápices para expresar todo lo que siento por ti”. Siempre quedaré corta para hacerme entender y dar significado a lo que siento por Kathy, realmente nuestro amor y unión son inexplicables. Kathy es mi mitad de vida, estuvimos juntas desde el segundo en donde se crea la vida en el útero de nuestra mamá.

Aparte de ser una bendición, con todas sus letras, es algo que nos une genéticamente. No es novedad para mí sentir a Kathy conmigo a donde quiera que yo vaya, esto lo siento desde que tengo memoria y también así ella lo sentía, uno de sus últimos mensajes por Whatsapp fue “siento que estás conmigo en mi corazón”, justamente ella se refería a lo anterior.

¿Podrías compartir algunas experiencias significativas que hayan marcado su vínculo como hermanas gemelas?

Por una parte aquellas vivencias difíciles que se dan como en cualquier familia; cada una de ellas las superamos juntas, con amor, apoyo y siempre estando la una para la otra, este apoyo y unión le daba un sentido reparador el haber nacido juntas. Otra experiencia que marca nuestra unión tiene que ver con la profesión que cada una elige, las que sin lugar a dudas nos impulsan a cumplir metas y sueños individuales y mutuos, aunque debo indicar que dentro de esto también está lo que finalmente es lo que le quita las ganas de vivir a Kathy. Por último, el elegir ser parte de la Unión Árabe de Antofagasta, nos hizo conocer a grandes amigos, nuestra Hamule (familia) a lo largo de todo Chile, con quienes hemos vivido muchas anécdotas de bailes, comidas, encuentros, chascarros, entre tanto más.

¿Cómo describirías la situación actual en Antofagasta tras lo sucedido con Katherine?

Nos encontramos en un ambiente desorganizado. Autoridades mucho más pendientes de sus candidaturas y dejando el trabajo importante de lado. A pesar de publicar en redes sociales las reuniones entre Seremi, Alcalde y CMDS, creo que más allá del registro audiovisual, no se ve ni percibe nada más de fondo, pues no logro observar altas capacidades de resolución de conflicto, al contrario, semana tras semana veo cómo la falta de inteligencia y el triunfo de ego, disfrazado de abuso de poder, deja de lado a quienes hoy son importantes en el contexto que nos encontramos; los profesores.

¿Qué medidas crees que deberían tomarse para hacer justicia por la memoria de Katherine y prevenir tragedias similares en el futuro?

Exigir la renuncia de las personas responsables de haber cerrado una y otra vez las puertas a Kathy, las hemos mencionado varias veces, partiendo por el Equipo Directivo y las inspectoras que actuaron de manera subjetiva y a su conveniencia. Todos ellos siguen ahí sin ninguna investigación, desvinculación ni menos separación de sus funciones. Lo correcto es que cada persona que en su conciencia pesa lo que le hizo a Kathy, renuncie. También están aquellas personas que trabajan en CMDS y que transformaron la profesión y trabajo de Kathy en una vivencia indigna, con un horario agobiante, baja de horas y por ende de sueldo. Una medida que busca justicia por la memoria y vida de Kathy es la querella presentada hacia el Alcalde por revelar documentos sensibles abusando de su poder con el alcance que tienen sus redes sociales, manteniendo a la fecha conductas irresponsables y peligrosas hacia nosotros como familia, pero una parte importante también hacia nuestra comunidad por el notable abandono de deberes. Para la prevención es importante contar con un organismo que resguarde y oriente a los trabajadores de la educación, además de intervenir de manera efectiva y eficaz, aquellas escuelas que cuenten con 1 o más casos de malos tratos, independiente de donde estos vengan.

Respecto a la creación de la Ley Katherine Yoma. ¿Cómo ves la disposición de avanzar en ese tema?

Existe una disposición y atención desde el Gobierno, así como también de autoridades de todos los colores políticos, lo cual demuestra que este problema, lamentablemente cubre muchos espacios educativos, por ejemplo salas cunas, jardines infantiles, escuelas, colegios, liceos, etc. Ya sean particulares, públicos o subvencionados. Este amplio espacio que involucra a tantos profesionales y asistentes de la educación, se traduce en una comunidad no menor si pensamos que la gran mayoría de las familias chilenas están insertas de manera directa en sistemas educativos. Este último punto es relevante ya que, si pudiéramos tener un número real de personas afectadas porque los espacios educativos no son seguros, estamos hablando de un problema social demasiado profundo.

¿Cómo fue la experiencia de exponer en el Congreso Nacional y qué hechos son los que más recuerdas y podrías destacar de ese acontecimiento?

Siendo sincera, me hubiera encantado no tener esta oportunidad por el hecho trágico del suicidio de Kathy producto de una serie de hechos que le quitan las ganas de vivir, sin embargo, debo rescatar una muy buena acogida por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Me sentí cómoda, escuchada y también respetada. La exposición que realicé, la partí entregando la declaración pública del 11 de septiembre de 2023 que hizo Kathy, lo que fue muy positivo, porque muchas personas no la conocían y también sirvió para desmentir la pobre exposición de nuestra máxima autoridad comunal, quien delega lo que él debería saber y manejar por capacidades del cargo, en una persona que se presenta como recién llegada. Fue doloroso escuchar más mentiras, más de un discurso absurdo desconectado con la realidad y hablando una vez más de ganancias políticas que sólo existen en una mente sucia.

Posterior a la intervención recibí muchos mensajes de apoyo, admiración y felicitaciones por parte de personas cercanas, autoridades, amigos, conocidos e incluso desconocidos, no hubo un comentario negativo sobre lo que se expuso, creo que también porque las personas que realmente están interesadas en este periodo, han sido personas que se educan, que estudian aquello que no saben y que son responsables en no creer y divulgar algo que no han podido comprobar de primera fuente.

Tras la exposición en el Congreso, uno de los hechos que dio mucho que hablar en Antofagasta fue tu encuentro con el alcalde Jonathan Velásquez en el Mall Parque Arauco. ¿Qué sucedió ese día?

Muchísimo de que hablar, fue increíble cómo el primer día, tantas personas me veían como una persona que hacía lo incorrecto y también otras personas entendían totalmente lo que ahí ocurrió. Por suerte, la verdad siempre, pero siempre, sale a la luz. Este mismo sector que difunde fake news, intentó hacerme ver como “la mala de la película”, pero cuando se hizo público que nuestro Alcalde estaba en horario laboral paseando en el mall con recursos municipales, desaparecieron y dejaron de defender lo indefendible, como dicen “se les cortó el internet” o “los bots dejaron de trabajar”.

Para contextualizar un poco más, esto ocurrió el día jueves. El martes estuvimos en la Comisión de Educación, fui testigo de cómo el Ministro Cataldo ofreció una reunión con la Subsecretaria al Alcalde, pero él no halló nada mejor que irse sin siquiera dar las gracias a la Comisión o un “hasta luego”. Realmente ese día sentí una gran vergüenza ajena de quien dirige a nuestra hermosa ciudad. El día miércoles el Señor Velásquez estaba invitado para exponer en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados a las 15:30 hrs. Pero él no llegó. En esa instancia se volvería a tratar el caso de Katherine y las instrucciones que como autoridad él habría realizado. Creo que como no sabe y no tiene nada que decir porque no hizo nada por Kathy, simplemente optó por no ir.

El día jueves, en la asamblea nacional de alcaldes y alcaldesas, en la que él debía representarnos, comenzaba a las 09:00 hrs., pero como ya sabemos él se encontraba en el Mall Parque Arauco. El día miércoles concreté una reunión con Subsecretaría de Educación y allí también me preguntaron si sabía algo acerca del Alcalde porque no le contestaba el teléfono y les interesaba poder concretar la reunión ofrecida el día martes, pero ninguno de sus asesores tampoco contestaba, es decir, a mi parecer estaban evadiendo para simplemente decir “MENOS POLITICA Y MÁS CLASES”, un show y una falsedad total. Imaginen entonces cómo me sentía y los puntos que sabía por todo lo antes mencionado, sumado a que ese día jueves del encuentro desafortunado se cumplían 4 semanas sin Kathy.

Un hecho que nadie conoce también tiene que ver con la forma en la que nosotros lo encontramos, la cual se dio como una desagradable casualidad, ya que cuando llegábamos con mi familia en traslado privado, un auto se estaciona atrás del nuestro y de él se baja el Alcalde. En ese mismo instante me costaba mucho creer la coincidencia, ya que la probabilidad de encontrar a una persona en Santiago es muy ínfima y que justo haya sido él, finalmente no lo tomé como una casualidad, sino que como justicia divina, puesto que esto mismo me impulsó a encararlo porque él se decía tan preocupado por la ciudad, los estudiantes y las clases, y lo que yo estaba viendo con mis propios ojos era algo totalmente distinto.

Al enfrentarlo debo reconocer que él fue provocador, indolente y se encontraba muy nervioso por ser sorprendido en una acción que se traduce, una vez más, como un total abandono de deberes y peor aún, utilizando los recursos del municipio, es decir de cada Antofagastino/a. Por último, debo reconocer que hay muchas personas, incluyendo a este personaje, que critican la forma de vivir un duelo, muchas personas me culparon a mí por estar en un mall y dejaron de lado lo realmente importante y es más, una de las razones por el cual Kathy no está, que tiene que ver con personas que no paran a pensar que si lo que van a decir es de bien, si sirve o si es aporte para otro.

¿Crees que las autoridades han estado a la altura para encontrar soluciones y garantizar un retorno a clases seguro para docentes y estudiantes?

No solo no han estado a la altura, la nula capacidad de resolución de conflictos llega a ser peligrosa. Insisto en que desde la primera o segunda semana mantuvimos contacto con cada una de las autoridades y sabían cuáles eran los petitorios, las necesidades y las urgencias para prevenir estos casos. Contrario a todo lo que se les transparentó, al parecer estuvieron más pendientes de pasear por algún mall, revisar las redes sociales y buscar estrategias para las nuevas candidaturas, en vez de trabajar en lo realmente importante. Aquí profesores no les piden nada más que eso, que hagan su trabajo y escuchen aquello de parte de quienes viven día a día cuáles son las necesidades de los sistemas educativos. Este paro que se ha extendido por ya casi 6 semanas, podría haberse terminado en una o dos semanas si los egos hubieran quedado de lado, si el trabajo se hubiera realizado con intenciones reales y objetivas. No creo cuando dicen que están preocupados de los estudiantes, porque en el fondo eso también significaría estar preocupados de quienes educan a estos niños, y vemos que eso no ha pasado en absoluto.

Algunas personas han especulado respecto al futuro, indicando que posees potencial para iniciar una eventual carrera política frente a las muestras de liderazgo que has dado. ¿Qué te parecen estas apreciaciones? ¿Cierras o abres la puerta a esa posibilidad?

Es tan inesperado que destaquen las muestras de liderazgo en mí… Una semana antes del fallecimiento de Kathy estuve a punto de inscribirme en un magister porque sentía que mi liderazgo era algo débil. Debo destacar que siempre he agradecido las buenas apreciaciones y críticas constructivas hacia mí, y esta vez no será la excepción. Lamentablemente, hay medios que ocupan de manera irresponsable estas opiniones de terceros, sabiendo que en algunos casos hay baja educación cívica de las personas, por lo que enganchan con lo que puede decir una persona que admiran, no necesariamente por sus capacidades, sino por su apariencia física o por algún favor concedido. Justamente ese grupo de personas son las que especulan y no comprueban los rumores que esparcen, pues yo he dicho no una vez, sino varias, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que en este momento no me interesa ni quiero un puesto público o político.

Mi fin es poder hacer justicia por mi Kathy, vivir el duelo, aunque me resista a ello por ser lo más doloroso que me ha tocado, preocuparme de mi familia y trabajar en lo que sea útil para la creación de la Ley Katherine Yoma. La irresponsabilidad de decir que esta es mi intención, sólo la explico a través de una campaña del terror totalmente intencionada con el fin de perjudicar mis capacidades y figura. Lo lamento por este tipo de personas que no son capaces por sus propios medios de destacar y lo tienen que hacer echando encima mentiras y calumnias sobre mi persona. Y por si no queda claro, En este momento sólo me interesa hacer justicia por Kathy, vivir mi duelo, preocuparme por mi familia y trabajar en la ley Katherine Yoma.

¿Qué mensaje te gustaría enviar a aquellos que están luchando por justicia en el caso de Katherine?

Infinitas gracias a mi familia, autoridades competentes, colegas, conocidos, amigos, e incluso desconocidos. Han sido mi voz, mis manos y mis piernas cuando no he podido estar. Me siento orgullosa de haber sido parte de movilizaciones sin ningún hecho de violencia ni destrucción. Algunas personas nunca estarán de acuerdo con la forma, porque sólo ven desde sus ombligos, pero debo reconocer que muchas veces hay que hacer ruido para que te vean. Nunca dejemos de pensar que Kathy podría ser cualquiera de nosotros, y cuando digo cualquiera hablo de todas las personas que trabajamos en Educación, yo jamás me imaginé que Kathy no iba a querer seguir viviendo y lo que le ocurrió, lamentablemente sigue ocurriendo, y es por esto que hago un llamado para seguir unidos y por favor nunca olvidar a mi Kathy, porque se merece que su nombre siga siendo honrado por muchísimos años más.